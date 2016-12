Alemanya ofereix 100.00 euros per ajudar a detenir a Anis Amri, el sospitós del atemptat de Berlín

La policia alemanya ha identificat el sospitós d'haver conduït el camió que va causar una massacre en un mercat de Nadal a Berlín, un atac reivindicat per Estat Islàmic. Es tracta d'Anis Amri, tunisià de 24 anys. El seu nom apareix en un document d'identitat trobat en el lloc dels fets. El nou sospitós podria estar utilitzant fins a tres identitats diferents. I, segons la policia, seria un migrant a qui s'hauria rebutjat la demanda d'asil. Remarquen que va armat i que podria tornar a atemptar.

Els responsables de la lluita antiterrorista a Alemanya han emès una irdre de recerca i han fet pública la foto i una descripció del sospitós. Medeix 1'78 i pesa 75 quilos. També han ofert una recompensa de fins a 100.00 euros per a qui faciliti informació que permeti detenir-lo.

D'altra banda, el conductor del camió, un polonès que va aparèixer mort d'un tret, encara vivia en el moment de l'atac. Segons aquest mitjà alemany, l'autòpsia conclou que l'atacant, després d'apropiar-se del camió amb el conductor a dins, el va matar un cop va haver envestit el mercat. Els investigadors creuen, apunta el "Bild", que el xòfer es va barallar amb l'atacant o atacants pel control del vehicle abans de rebre el tret que li va causar la mort.





Les forces de seguretat van veure com aquest dimarts se'ls esvaïa la principal pista quan van comprovar que l'home que havien detingut després de l'atemptat, un ciutadà pakistanès de 23 anys sollicitant d'asil, no estava involucrat en la massacre, i el van alliberar. Sigui com sigui, l'atac ha fet augmentar les crítiques contra la cancellera Angela Merkel per haver obert la porta als refugiats.

Alemanya ha reforçat la seguretat als mercats nadalencs, i els esdeveniments públics programats per aquestes festes també veuran incrementada la presència policial.