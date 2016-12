Endesa inverteix 8,3 milions a una nova subestació a Barcelona

Endesa ha invertit 8,3 milions d'euros en la qual és la seva subestació número 19 a la ciutat de Barcelona, anomenada Facultats i que actualment dóna servei a 3.300 clients dels districtes de Les Corts i Sants-Montjuïc, tot i que podria subministrar a fins a 49.000 usuaris, ha informat aquest dimecres la companyia en una visita de premsa a la instal·lació.

Es tracta d'una subestació subterrània de 7.452 metres quadrats repartits en tres plantes que arriben fins a 16 metres de profunditat, compartida amb Red Eléctrica de España (REE) i situada al costat del cementiri de Les Corts.

Va començar a construir-se en 2007 i va entrar en funcionament fa un any, tot i que el subministrament a clients es ininió al març, rebent electricitat en mitja tensió, i en les pròximes setmanes sumarà subministrament directe en alta tensió amb la posada en funcionament d'un transformador - hi ha capacitat per a tres més al futur-- que reduirà el voltatge per permetre la seva distribució.

Així ho ha explicat el responsable de subestacions d'Endesa al Barcelonès, August Plaza, que ha indicat que la xarxa de subestacions actual, sumada a un centenar de centres transformadors, és suficient per cobrir les necessitats d'energia de la capital catalana.

De fet, la capacitat de les instal·lacions triplica la punta màxima de demanda de la ciutat, i les subestacions reben subministrament de diversos llocs per evitar talls d'electricitat si una de les fonts d'alimentació falla.

La subestació Facultats incorpora les últimes tecnologies en maquinària elèctrica i prevenció d'incendis, i s'opera de forma remota des del centre de control d'Endesa a Barcelona.

L'última subestació que havia construït Endesa a Barcelona va ser l'anomenada Eixample --a la confluència amb al districte d'Horta-Guinardó--, de 2010, i l'elecció de soterrament es decideix per motius d'integració en l'entorn i escassetat de disponibilitat de sòl.