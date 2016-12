El Sorteig de Nadal reparteix avui 2.310 milions d'euros, 70 milions més que el 2015

El Sorteig Extraordinari de la Loteria Nadal 2016 reparteix un total de 2.310 milions d'euros en premis, fet que suposa 70 milions més que l'any anterior (2.240 milions), i els agraciats amb la grossa rebran 400.000 euros al dècim, amb 660 milions d'euros a repartir amb aquest premi principal.

El segon premi ascendirà a 1,25 milions d'euros per sèrie (125.000 euros al dècim) i el tercer és de 500.000 euros a la sèrie (50.000 euros al dècim). A més, com l'any passat, hi haurà dos quarts premis de 200.000 euros (20.000 euros al dècim) i vuit cinquens de 60.000 euros (6.000 euros al dècim). També hi haurà 1.794 premis de 100 euros.

En concret, per cada euro jugat, els encertants del primer premi es duran 20.000 euros; els del segon, 6.250 euros; els del tercer, 2.500 euros; els de les cambres, 1.000 euros; i els dels cinquens, 300 euros.

També hi haurà dues aproximacions premiades amb 20.000 euros cadascuna per als números anterior i posterior al que obtingui el primer premi, dues aproximacions de 12.500 euros per als números anterior i posterior al segon premi i dues aproximacions més premiades amb 9.600 euros per als que s'acostin al tercer premi.

No obstant això, en 2013 el Govern va fixar un gravamen del 20 per cent als premis a partir dels 2.500 euros, de manera que dels 400.000 euros que guanyés el portador del desè premiat amb la grossa ingressaria un import de 320.500 euros.

D'aquesta manera, s'espera que aquest any cada espanyol gasti una mitjana de 63,80 euros a comprar dècims per al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, fet que suposa 1,08 euros més que el 2015, segons la xifra de consignació per habitant de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).

En aquest sentit, la presidenta de Loteries, Inmaculada García Martínez, preveu un augment de les vendes del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal d'enguany.

Per la seva banda, Hisenda recaptarà més de 194.200.000 d'euros en la Loteria de Nadal en el cas que es venguin tots els dècims premiats, una quantitat que suposa un 4,2% més que l'any passat, segons Tècnics del Ministeri d' Hisenda (GESTHA).

Els agraciats amb la grossa, que reparteix 400.000 euros per dècim premiat, hauran de 'compartir' amb Hisenda 79.500 euros, mentre que els receptors del segon premi (125.000 euros per dècim) cediran 24.500 euros i els guanyadors del tercer premi (50.000 euros per dècim), un total de 9.500 euros.

Els tècnics d'Hisenda recorden que Loteries realitza directament la retenció d'aquests premis al cobrar-; així, els agraciats rebran l'import amb l'impost ja descomptat i només hauran d'anotar el premi a la Declaració de Renda, amb un gravamen especial que és exactament del mateix import que la retenció descomptada al cobrar-lo, de manera que declarar el premi no tindrà cap impacte en l'IRPF, excepte afegir en la seva Declaració dels rendiments que els generi, com ara interessos bancaris.

Tanmateix, com la quantia del premi no s'inclou a la base general ni en la de l'estalvi de l'IRPF, els premiats no es veuran afectats a l'hora de demanar beques, prestacions d'assistència o qualsevol altre ajut públic que depengui dels ingressos i no del patrimoni. Igualment, els saldos bancaris o el dret de cobrament del premi a 31 de desembre poden determinar l'obligació de presentar la declaració de l'Impost de Patrimoni si el valor net dels béns individuals supera els 700.000 euros.