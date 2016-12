Els experts alerten que només hi ha un desfibril·lador semiautomàtic cada 100.000 persones

Experts de B + Safe Ànimes Industries han avisat que Espanya només hi ha un desfibril·lador semiautomàtic per cada 100.000 persones, tot i que cada any es produeixen uns 30.000 morts per parada cardíaca fora de l'àmbit hospitalari.

Es tracta d'una xifra "molt allunyada" de la d'altres països europeus com Alemanya o Dinamarca, on hi ha gairebé 10 unitats, França, amb 15,7 i encara més del Japó, on hi ha 47 per cada 100.000 habitants. I és que, mentre a Espanya després d'una parada cardíaca l'índex de salvació se situa en un 4 per cent, als EUA arriba al 50 per cent gràcies a la implantació massiva de desfibril·ladors semiautomàtics en espais públics.

"Aquestes xifres demostren que malgrat els avenços produïts en els últims anys, la cardioprotecció a Espanya encara està lluny de ser una prioritat, tot i que la tendència està canviant", ha explicat el director general de B + Safe Ànimes Industries, Nuño Azcona.

De fet, tot just un 30 per cent dels espanyols, segons es desprèn de l'Enquesta de Cardioprotecció a Espanya realitzada per B + Safe i avalada per la Fundació Espanyola del Cor (FEC), es considera capaç d'atendre alguna incidència cardíaca en les seves proximitats . No obstant això, un 84 per cent afirma conèixer què és un desfibril·lador.

En aquest sentit, Azcona ha recordat que hi ha comunitats autònomes com Catalunya, Andalusia, País Basc, Canàries i Astúries que han regulat quins espais públics han de disposar de desfibril·lador.

I és que, aquests equips els pot utilitzar qualsevol persona, sense necessitat de coneixements sanitaris previs, i són capaços de revertir una situació de parada cardiorespiratòria, també anomenada mort sobtada, ja que si aquesta es produeix disposem d'un termini màxim de cinc minuts per assistir a la víctima amb garanties d'èxit. A més, per cada minut que es perd, descendeix un 10 per cent la probabilitat de supervivència i augmenta el risc de patir seqüeles.

D'altra banda, també segons l'Estudi de Cardioprotecció a Espanya 2016 que ha realitzat B + Safe, només una de cada tres persones sabria fer una reanimació cardiopulmonar (RCP) en cas de presenciar un atac cardíac.

"Totes aquestes dades indiquen que ens falta consciència social respecte a aquesta realitat. Per això cal impulsar diferents mesures, des de la formació i la sensibilització social a les legislatives per reduir les elevades taxa de mortalitat que es registren com a conseqüència dels accidents cardíacs, fins aconseguir que la cardioprotecció sigui un dret de tots els ciutadans. Hem de tenir present que el nombre de morts per parada cardíaca és molt superior, per exemple, al de víctimes d'accidents de trànsit ", ha tancat l'expert.