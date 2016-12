CiU exigeix ​​a un conseller seu pagar per viure en un pis públic o deixar el càrrec

CiU de Barcelona ha demanat a un conseller seu del districte de Sarrià-Sant Gervasi que resideix en un pis de propietat municipal sense pagar que "conclogui la negociació amb l'Ajuntament per regularitzar el seu habitatge".

Ho han explicat aquest dimecres fonts del grup municipal, després que BComú del districte hagi assegurat en un comunicat que el conseller es nega a abonar un lloguer tot i que els veïns han accedit a acordar un preu amb el consistori després que s'hagi resolt la falta administrativa .





BComú ha recordat que el conseller resideix en aquest pis sense pagar des de fa més de dues dècades, quan es va expropiar l'immoble a l'estar afectat per un pla urbanístic que es va anul·lar, però el propietari va rebutjar revertir l'expropiació de la finca, que va seguir com a propietat municipal però l'Ajuntament no va formalitzar contractes.





El grup de la plataforma d'Ada Colau al districte ha recordat que un fill del conseller també vivia a l'immoble, en un pis que s'ha recuperat per a destinar-lo a lloguer social, i ha sostingut que hi ha una "prolongada connivència còmplice de CiU" .





Ha advertit que el context d'emergència habitacional fa de l'assumpte cosa especialment intolerable, i ha asseverat: "Esperem que, per ètica política, el conseller assumeixi la seva responsabilitat i, si això no es produeix, emplacem a CiU a prendre mesures".