Ex membres del Club de Natació de Sabadell denunciaran al president del club per calúmnies

La exjunta directiva del Club Natació Sabadell i extreballadors han anunciat aquest dimecres en un comunicat que denunciaran per calúmnies al president del club, Miquel Torres, per les "greus imputacions" que va realitzar en la passada assemblea de compromissaris, que es va celebrar el dilluns 12 de desembre.

Han detallat que se'ls va acusar de pagar en negre als empleats i desviar fons de les obres de la segona fase de Can Llong --les instal·lacions de l'entitat-- i, d'altra banda, segons han explicat, en l'assemblea Torres va explicar l'inici d'accions legals contra l'anterior junta directiva i un expedient sancionador d'expulsió de tots ells de forma preventiva mentre la justícia no determinés una resolució.





En aquest sentit, han recordat que contradiria l'article 54 dels Estatuts, que preveu l'expulsió d'un soci en el cas que hi hagi una condemna judicial, però "mai de forma preventiva, sense respectar la presumpció d'innocència".





Aquest grup de persones han considerat que Torres "ha maniobrat per evitar qualsevol tipus d'oposició al club i veus crítiques", amb la finalitat d'evitar que es presenta una candidatura alternativa a les eleccions convocades per al pròxim 25 de gener.





El p15 de desembre el director de la consultora de serveis de Tecnologies de la Informació (TI) GFT, Claudi Martí, es va postular oficialment com a candidat a la presidència del CN Sabadell, encara que es va desmarcar de les plataformes d'indignats sorgides en les últimes setmanes - -a principis de desembre es va constituir FEM NET CNS-- no va descartar donar-los suport "sempre que serveixin per sumar i fer millor al club".