Un Barça inspirat regala un bany de gols camí de la Copa del Rei

El Barça ja és a vuitens de final de la Copa del Rei. Ho ha aconseguit després de superar l'Hèrcules per 7-0 al Camp Nou. Els gols de Cremi (3), Lucas Digne, Rakitic, Rafinha i Paco Alcácer han servit als blaugranes guanyar l'últim duel del 2016 i esperar l'arribada del 2017.





Sense Messi, Suárez, Neymar Jr i Piqué a la convocatòria per a vacances, el Barça ha sortit amb una línia atacant formada per Cremi, Paco Alcácer i Rafinha. Tancats enrere han sortit els alacantins, mentre que el Barça amb paciència dominaria el control del joc sense problemes. Era el guió esperat. André Gomes com a pivot defensiu i Denis i Rakitic com interiors, pilotaven l'engranatge constructiu del joc blaugrana. Tot i tenir el domini, la veritat és que no tenia el partit d'ocasions. Fruit també de la línia defensiva de sis homes que plantejava l'Hèrcules. Denis i Rakitic eren els més insistents i han estat els primers a provar la rematada.





Amb el 2-0 a favor, el Barça encarava la represa ja amb molta més tranquil·litat i ha decidit passar-ho bé i fer gaudir a la parròquia blaugrana. Així doncs, no ha trigat a arribar el tercer de la nit. Obra de Rafinha que ha engaltat un xut potentíssim des de fora de l'àrea. I cinc minuts més tard, Arda Turan, de cap, ha fet el quart. Amb l'Hèrcules ja abatut, el Barça no va tenir pietat i ha seguit dominant i creant ocasions de gol de manera constant.





El Barça era una piconadora i seguia seriós en el partit. S'ho passava bé el públic de l'Estadi que feia l'onada repetidament. Els blaugranes combatien el fred amb gols. I és que el cinquè de la nit ho ha fet Paco Alcácer, que també s'ha estrenat com a golejador blaugrana en competició oficial. El davanter valencià ha rematat de cap una centrada de Denis Suárez. Un gol que ha estat molt celebrat a la grada.





La festa nadalenca blaugrana seguiria amb dos gols més de Arda Turan, en els últims quatre minuts de partit, que ha tancat el partit fent un hat-trick. L'últim, una meravella de tret amb rosca directe cap a l'escaire. Ha estat el 7-0 i definitiu.