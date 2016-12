La il·lusió col·lectiva del 22 de desembre

Diuen que la il·lusió és un dels motors que mou el món, sense ella, la vida seria molt difícil i menys suportable. D'un mateix depèn que la il·lusió no deixi d'estar present en cada acció de la nostra vida.





El dia 22 de desembre s'ha convertit en aquesta data màgica on la il·lusió és present més que cap altre dia de l'any. El sorteig de la loteria de Nadal aconsegueix que persones que no es gasten un dur en els 364 dies, aquesta data màgica gastin pocs o molts euros. Per què?, per la il·lusió que alimenta el premi que es pot arribar a aconseguir i els plans d'aconseguir algunes coses que serien impossibles d'aconseguir. Aquest sorteig pot fer-los somiar durant unes quantes hores fins que els números que han estat dipositats al bombo l'abandonin per ser cantats per les veus innocents i angelicals dels nens del Col·legi de Sant Ildefons de Madrid. Després pocs són els agraciats però les imatges que ofereixen les televisions quan alguns dels premiats en el sorteig són persones que realment necessitaven urgentment uns diners per saldar algunes de les seves deutes i donar-se un respir, la gent es conforma.





Les bombolles del cava que exploten en ser descorchadas per celebrar la sort plasmada en el dècim de loteria premiat fan que un somriure acompanyi als no premiats. És una emoció col·lectiva, un somni que per a alguns s'ha complert i que per a la resta de persones que la sort no els han acompanyat en aquesta ocasió, queda la il·lusió que potser, el proper any, la sort va portar-los una pessigada que els faci somiar de nou.





Quantes il·lusions es dipositen en el sorteig de la loteria de Nadal?, jo diria milers, no, potser milions. Per això, comptar en les nostres vides amb dates que ens segueixin aportant elements que alimenten la il·lusió és importantíssim perquè ens fa somiar desperts.





A la recta final de l'any, quan han succeït tantes coses i moltes d'elles gens bones i amb un horitzó a la vista que no sembla millor que el passat, la il·lusió és el que permet seguir lluitant per fer les coses més suportables. Encara que només sigui per formar part de l'alegria col·lectiva que és el sorteig de Nadal és bo formar part d'aquest somni que cada any uneix a les persones.





La política deixarà de ser la protagonista durant uns pocs dies, per sort, perquè la il·lusió i els somnis de les persones omplin els mitjans de comunicació, perquè la sort els hi haurà portat uns quants milers d'euros, que els feia falta com l'aigua al mes de maig.





Sort per a tots els que han jugat a la loteria i que les fades els portin la sort. Deia Arthur Miller que "una era es pot dir que s'acaba quan les il·lusions s'han esgotat".