El Parlament elimina el TC aprovant la llei antidesnonaments exprés

El Parlament ha aprovat aquest dijous la llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial, coneguda popularment com la 'llei d'emergència habitacional'.





El norma s'ha tramitat de forma exprés -en menys de sis mesos- i es va elaborar expressament per esquivar la suspensió que va dictar el Tribunal Constitucional contra una part de la llei catalana 24/2015 sobre el mateix tema.





La llei, que el Govern assegura que aquesta vegada està blindada jurídicament i no podrà ser impugnada, s'ha votat per articles i no en el seu conjunt ja que, tot i tenir la unanimitat en la majoria, PP, Ciutadans i la CUP han mostrat la seva discrepància en alguns.





La llei busca protegir a persones i unitats familiars en situació d'exclusió residencial com a conseqüència del sobreendeutament i crea la Comissió d'habitatge i assistència per a situacions d'emergència per coordinar a les administracions sobre aquest tema.





La norma preveu mecanismes de mediació; expropiar temporalment habitatges buits i ajudar econòmicament als afectats o reallotjar-, i en la seva redacció han participat des de la Generalitat, fins al Parlament, les entitats municipalistes i ajuntaments com el de Barcelona.





La nova llei permetrà utilitzar de manera temporal la habitatges buits d'entitats financeres per donar-los un ús social i es farà a partir d'un sistema d'expropiació temporal de l'ús de l'habitatge.





També preveu un sistema perquè les entitats bancàries i grans propietaris ofereixin un lloguer social a les famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades, el que devería servir per evitar desnonaments i per no poder fer fora ningú si no se li ofereix un lloguer social.





"MAI MÉS DAVANT EL JUTGE"





Marc Solsona (JxSí) ha destacat que la llei és una eina potent perquè les administracions lluitin contra l'emergència habitacional i també que inclou una memòria econòmica perquè la Generalitat hagi d'assumir "tot el compromís" que pugui derivar-se de la norma.





El diputat de la CUP Joan Garriga ha carregat contra la sobreprotecció que, al seu parer, té el sector bancari, i ha resumit així el espírtu de la llei: "Mai més davant del jutge casos com el de Verónica i Eliseu, desnonats al 'Clot', pel 'pecat' de defensar el seu habitatge".





Davant de les crítiques de molts grups al TC per haver suspès la norma original, Jordi Terrades (PSC), ha recordat que el tribunal no va tocar articles relatius a la lluita contra la pobresa energètic que, malgrat estar vigents, no s'estan aplicant.





Fernando Sánchez Costa (PP) ha defensat la necessitat d'acollir "obligatòriament" a les persones que es queden sense habitatge, però ha advertit que l'administració pública ha d'assumir els costos i no ha de externalitzar aquesta responsabilitat al sector privat.





Ciutadans ha donat suport a la major part de l'articulat, però el diputat Sergio Sanz criticat a l'executiu català: "Vostès inverteixen el mateix en mitjans subvencionats que en polítiques d'habitatge. No és d'estranyar que a Catalunya sigui on es produeixen més desnonaments de tot Espanya".





La consellera de Governació, Meritxell Borràs, ha demanat la paraula per agrair als grups, administracions i entitats socials la seva collaboració per redactar la norma, i ha defensat que és "sòlida", pel que no hauria de tornar a tenir problemes per aplicar-se, al seu judici.





"LLOGUER ABUSIU"





Lluís Rabell (SíQueEsPot) s'ha mostrat crític amb l'anullació per part del TC de la llei original, i ha insistit que ara, apartar dels desnonaments, s'ha installat una nova problemàtica a què cal donar respuestra que és el "lloguer abusiu".





Precisament SíQueEsPot i la CUP van presentar esmenes a la norma amb què pretenien regular aquest lloguer abusiu, cosa que veuen com un problema estès a Catalunya, però no finalment no han prosperat.





JxSí rebutjava aquest punt, ja que considerava que generava dubte jurídiques, pel que finalment s'ha optat per incloure una disposició final a la llei aprovat en la qual s'estableix que el Govern impulsarà una norma integral sobre lloguer abusiu en un termini de nou mesos.