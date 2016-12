CCOO de Catalunya espera que de la cimera independentista no surti "un nou 9N"

El secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, ha reiterat que el sindicat participarà en la reunió sobre el referèndum d'aquest divendres convocada pel Govern amb la voluntat d'avançar cap a una negociació amb l'Estat, i ha rebutjat que serveixi per celebrar "un nou 9N" .





"Nosaltres no estaríem ara per organitzar un nou 9N, perquè ja està fet, no aporta cap 'plus'", ha argumentat Gallego aquest dijous en roda de premsa, en què ha considerat que s'hauria d'aconseguir convocar un referèndum amb garanties jurídiques i efectes legals perquè els catalans puguin decidir.





"Demà, el que ha de sortir clar i net és la voluntat de negociar amb l'Estat el conflicte polític. El que no pot ser és dir que farem el referèndum encara que sigui sense negociar", ha afegit.





"Lamentablement, la forma com s'ha fet la convocatòria dóna la sensació que està molt instrumentalitzada pels interessos polítics de només uns, i cal trencar aquesta imatge", ha afegit Gallego, que ha reiterat la voluntat de CCOO d'acompanyar el Govern en la negociació política del conflicte.





BALANÇ DE L'ANY





Gallego ha assegurat que l'any 2016 a Catalunya ha estat marcat per una "certa paràlisi de l'acció de Govern" en relació als problemes socials, i ha lamentat que la proposta de pressupostos per a 2017 no respon al pla d'emergència social.





"Políticament, a Catalunya bàsicament hi ha hagut inacció. No hi ha hagut cap acció política que doni resposta als problemes de la gent", ha sostingut.





Pel que fa al conjunt de l'Estat, Gallego ha confiat que la modificació en l'escenari polític amb una major fragmentació al Congrés ajudi a permetre canvis en les polítiques socials i laborals, així com a situar una exigència de negociació que ajudi a abordar el conflicte entre Catalunya i Espanya.