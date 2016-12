Una lotera del Raval reparteix 40 milions del 'Gordo' que va comprar a Madrid

Una administració del barri del Raval de Barcelona ha repartit 40 milions d'euros del primer premi - 66.513 - del Sorteig Extraordinari de Nadal, després de comprar-deu sèries a l'administració premiada de Madrid.





L'administradora, Montserrat Malagelada, ha assegurat que portava anys comprant-li un nombre acabat en 13 al venedor de loteria madrileny premiat amb la Grossa i que aquest any, tot i que ha canviat d'administració i de nombre, li va tornar a comprar amb la mateixa terminació .





L'administració 25 de Barcelona, situada al carrer del Carme, compleix aquest any el seu 75 aniversari, i ha assegurat que aquestes sèries comprades a Madrid no les té a la vista, sinó que el nombre el compra per als clients habituals.





UN VENEDOR DE LOTERIADE BARCELONA, "FELIÇ" DE DONAR PART DEL SEGON PREMI









L'administrador de La Bruixa d'Drap, Emilio García, la número 299 de Barcelona, s'ha mostrat feliç aquest dijous d'haver repartit part del segon premi de Nadal - 4.536 - a la plaça Molina de la ciutat on està el seu establiment, que ha venut sis dècims premiats amb un total de 750.000 euros.





García ha explicat que està molt content per la gent que li hagi tocat i ha afegit: "Quina és la il·lusió d'un administrador de loteries? Repartir alegria. I l'única manera és a través d'aquest sorteig i crec que ja ho he aconseguit ".





L'administració es troba al número 278 del carrer de Balmes, al costat de la plaça, i en els 15 anys que porta oberta ha venut premis petits, com un cinquè el 2012, però mai un tan important com aquest segon, ha explicat García .





Dels deu números de l'única sèrie que tenien, l'administració ha repartit els 750.000 euros a través de finestreta i encara no saben qui són els premiats: "Esperem que a algú que ho necessiti", ha comentat García.





"No tenim ni idea ni sabem res", ha dit la venedora, Marta Ramon, que ha lamentat la devolució a Loteries i Apostes de l'Estat dels quatre desens restants de la sèrie, de la qual ells no s'han quedat cap.





BARCELONA I L'HOSPITALET REPARTEIXEN 912.000 EUROS DE L'3.371





Dues administracions de Barcelona i una de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han repartit 912.000 euros de l'últim cinquè premi agraciat en el Sorteig Extraordinari de Nadal, el 3.371, del qual 900.000 s'han venut en un restaurant del barri barceloní del Poblenou.





Dotat amb 60.000 euros per sèrie i cantat a les 13.02 hores, el nombre ha estat molt repartit i és el desè del matí que ha recaigut en alguna administració catalana.





L'administració L'Estel de Poblenou, al carrer Pujades, s'havia quedat 45 sèries d'aquest número però finalment només va vendre 15 al restaurant M & M Gourmet del Poblenou, i la resta les ha retornat.





L'administració de loteria, de la qual fa un mes que està al capdavant del negoci Guillem Mata, encara no havia repartit cap premi important, encara que sí els seus anteriors propietaris.





150 DÈCIMS D'UN RESTAURANT DEL POBLENOU





Després de conèixer el premi, Mata ha acudit al restaurant premiat per comunicar-los el premi i felicitar-los, i al local preveuen celebrar el premi: "Alguna cosa farem", ha dit l'amo del local alimentari, José Antonio García.





Aquest restaurant del carrer Llull compra un nombre cada any, que canvia, i aquest cop ha venut els 150/10 entre els seus treballadors i clients, tant veïns del barri com a professionals d'oficines properes: "Jo sempre estic content, encara que no em toqui la loteria ", ha afirmat García, que s'havia quedat un dècim dels premiats.





Un desè s'ha venut a l'Hospitalet de Llobregat i un altre a Barcelona, en l'administració del número 1 de la plaça Universitat, encara que en aquest cas s'ha venut per terminal.





La seva propietària, Sònia Soria, ha explicat que l'any passat van vendre un quart premi de la Loteria de Nadal i al febrer un segon premi del sorteig dels dissabtes de la Loteria.