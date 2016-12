La gastronomia i la ceràmica s'uneixen al Museu del Disseny de Barcelona

El Museu del Disseny de Barcelona tindrà aquest 2017 una exposició de la ceràmica aplicada a l'arquitectura, el vincle entre gastronomia i disseny, l'esperat recorregut per l'obra de David Bowie 'David Bowie Is', i un repàs a l'obra de l'arquitecte austríac Adolf Loos, ha informat l'organització en un comunicat.

L'any començarà amb les últimes jornades de l'exhibició 'D'Obra. Ceràmica aplicada a l'arquitectura ', que des del dijous 15 de setembre recorre 12.000 anys d'història amb una selecció de 300 peces de ceràmica aplicada a l'arquitectura i que es podrà veure fins al 29 de gener.

Li seguirà a partir del dimecres 8 de març --i fins al diumenge 21 de maig passat- 'Tapes. Spanish Design for Food 'després de tres anys d'itinerància, i que explora la interacció entre el disseny i la gastronomia, centrat en les creacions dels últims 25 anys.

A partir de dijous 25 de maig, arribarà l'esperada 'David Bowie Is', producció del Victoria and Albert Museum de Londres (Regne Unit), que explora els processos del cantant com a músic innovador i icona cultural.

El divendres 2 de desembre --i se fins el dissabte 18 de febrer--, el museu es bolcarà en la figura del vienès Adolf Loos, amb un repàs que posa sobre la taula la seva revolució estètica, proposant una economia en la construcció arquitectònica.