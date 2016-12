​El nou lema de la 21ª edició d’ Animac 2017 serà “Contra el Vent”

Animac 2017 tindrà lloc del 2 al 5 de març a Lleida i s’han avançat alguns detalls de la programació, com la collaboració amb Filipines per projectar la pellícula “Saving Sally”, d’Avid Liongoren; la presència de l’artista musical Benjamin Scheuer i el Premi a la trajectòria per a l’animador i humorista gràfic, Jordi Amorós, entre altres.

El cartell d’Animac, que inclou també una versió per al Petit Animac, és obra de l’artista lleidatà Carles Porta, en què ha intentat trametre sobrietat i realitat alhora que força i emoció.





L’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, ha presentat el lema i la imatge per a l’edició de 2017. “Contra el vent / Against the wind” serà el motiu al voltant del qual giraran les propostes de la 21a edició, que pretén constatar la capacitat dels artistes de renovar la mirada i d’ajudar a fer més amable aquest món, en un moment en què les coses no són fàcils. El cartell, amb la seva versió per a Petit Animac, és obra de l’artista lleidatà Carles Porta, ànima de la imatge de la mostra des dels seus orígens fa 21 anys.





El paer en cap, Àngel Ros, acompanyat de la tinent d’alcalde i regidora de Cultura, Montse Parra; de la directora d’Animac, Carolina López, i de l’autor del cartell, Carles Porta, ha avançat alguns dels detalls de la pròxima edició del festival, que tindrà lloc del 2 al 5 de març a Lleida. L’alcalde ha destacat l’evolució d’Animac i com s’ha convertit en un festival estratègic per estimular la indústria cultural a la ciutat, juntament amb el Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya (CECAAC). Ros ha apuntat que per aquesta edició, Animac ha rebut 640 pellícules, majoritàriament europees, nord-americanes i asiàtiques, i que s’espera que la 21a edició tingui, com a mínim, la mateixa acollida que l’any passat, amb 23.000 espectadors. Tall de veu Àngel Ros

En l’acte d’avui, s’han pogut avançar alguns detalls de la programació d’Animac 2017. Carolina López donat alguns noms d’artistes reconeguts o de pellícules que es projectaran. Entre altres, ha confirmat la projecció de la pellícula “Saving Sally”, d’Avid Liongoren, fruit de la collaboració amb Filipines. El llargmetratge, realitzat al llarg de 10 anys, combina imatge real i animació en una història d’amor i fantasia. La programació d’aquest film està orientat al públic adolescent, un segment que es vol reforçar des d’Animac. L’artista musical Benjamin Scheuer ha confirmat la seva presència per mostrar l’animació que fa servir en els seus videoclips, realitzats amb Peter Baynton (de la productora londinenca Raddisch Pictures). En el marc del festival, faran una actuació de música i animació.

La directora d’Animac ha apuntat també el Premi a la trajectòria serà per a l’animador i humorista gràfic, Jordi Amorós, que, segons ha dit, representa aquest esperit de “contra el vent”. Amorós suma més de 50 anys de professió dins l’animació, sent el primer director del primer llargmetratge animat català i collaborant amb El Papus, el Jueves, etc. entre altres. López ha incidit en el tema d’enguany i ha argumentat que s’intenta trametre’l en positiu, intentant compartir les idees i els sentiments i que els artistes ens recordin el que significa ser persones. I ha afegit en el que s’anomena la tercera cultura, amb la intersecció entre l’art, les humanitats, les ciències i la tecnologia, l’animació uneix aquests disciplines d’una manera natural.

La programació de l’Animac manté la línia d’altres edicions, amb les sessions habituals de curtmetratges, Futur Talent, monogràfics, la part professional de Networking & Pitch, etc.