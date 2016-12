La Fundació ONCE promourà l'ocupació entre els joves amb discapacitat per a 2017

El Patronat de Fundació ONCE s'ha reunit per aprovar les principals línies d'actuació previstes per a l'any 2017, entre les que destaca promoure l'ocupació entre els joves amb discapacitat, segons informa aquesta entitat.

D'aquesta manera, els criteris generals per al desenvolupament de les línies d'actuació són el coneixement de la realitat, d'acord a les conclusions obtingudes per l'Observatori de Discapacitat i Mercat de Treball (Odismet); i promoure la innovació i l'emprenedoria social en l'àmbit de la formació i l'ocupació.





El treball que es va a desenvolupar tindrà com a àmbit d'actuació les empreses ordinàries, els centres especials d'ocupació, l'emprenedoria, l'ocupació pública i els centres ocupacionals.

La reunió ha estat presidida per la Infanta Margarita de Borbó, juntament amb el president de l'ONCE i la seva Fundació, Miguel Carballeda, i el vicepresident executiu, Alberto Durán. Durant la trobada s'ha fet balanç de les activitats dutes a terme durant l'any 2016.

Així mateix, s'han anunciat les incorporacions del secretari d'estat de Serveis Socials i Igualtat, Mario Garcés; i del director general de Polítiques de Suport a la Discapacitat, Borja Fanjul, com a nous patrons en representació del Govern.