Abertis recompra una emissió de bons de 38 milions a Xile

Abertis ha realitzat una recompra de bons per uns 38 milions d'euros a Xile, amb la qual liquida tota una emissió que vencia el 2018, segons ha informat el grup de concessions d'infraestructures.

L'operació s'emmarca en l'estratègia d'optimització del perfil de deute que la companyia porta a terme per tal d'aprofitar les oportunitats del mercat per abaratir el seu finançament i allargar terminis d'amortització.

Així mateix, el grup que dirigeix Francisco Reynés circumscriu la recompra a la seva aposta pel mercat xilè, actualment el tercer de la companyia per ingressos i en el qual preveu seguir invertint "en els pròxims mesos".

Les noves inversions succeiran a les operacions realitzades a Xile aquest any, com són la compra del 50% que no tenia en la major via del país o l'obertura de la seva filial xilena a un nou soci, el fons d'Abu Dhabi, que va prendre un 20%.

En l'actualitat, Abertis, a través d'Abertis Xile, gestiona 06:00 autopistes al país que, amb els seus 771 quilòmetres de longitud, converteixen a l'empresa, segons les seves dades, en el major operador de vies de pagament en termes de volum de trànsit .