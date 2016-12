El Comitè Català de Representants de persones amb Discapacitat (Cocarmi), principal plataforma del moviment associatiu de la discapacitat, ha defensat suprimir les restriccions de noces entre persones amb discapacitat.

Així s'ha sumat al posicionament de les entitats estatals de discapacitat que estan treballant per revocar la modificació del Codi Civil, que obliga a aquestes persones a demanar un dictamen mèdic per poder contraure matrimoni, ha informat en un comunicat.

En concret, el nou Codi Civil, que entrarà en vigor al juny de 2017, esmenta l'obligatorietat d ' "un dictamen mèdic sobre l'aptitud per prestar el consentiment d'aquells contraents que estiguin afectats per deficiències mentals, intel·lectuals o sensorials".

També advoca perquè es garanteixin "tots els suports necessaris" perquè les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals, i discapacitats visuals i auditives no quedin excloses per la seva discapacitat al dret de casar-se, com estableix la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Ha defensat que "totes les persones són iguals davant la llei" i ha instat els països a ratificar la Convenció -Espanya ho va fer en 1998-- i prenguin mesures efectives i pertinents per posar fi a la discriminació contra les persones amb discapacitat en tots els àmbits.