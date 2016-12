Colau descarta renovar les instal·lacions del Zoo de Barcelona per mantenir el delfinari

El Zoo de Barcelona deixarà de tenir delfinari abans de 2019 perquè, per mantenir-lo, hauria de renovar les seves installacions, cosa que descarta el Govern d'Ada Colau, que compta amb el suport també d'ERC i la CUP i que presentarà a la resta de grups municipals aquesta proposta en una reunió d'aquest dijous.





Els quatre dofins que actualment segueixen al Zoo --dos estan per conveni a l'Oceanogràfic de València-- es traslladaran a altres centres, ha explicat la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, al costat del regidor de Paisatge Urbà, el socialista Daniel Mòdol; el comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno; el portaveu d'ERC, Jordi Corones, i la líder municipal de la CUP, Maria José Lecha.





L'Associació Europea de Mamífers Aquàtics advertir a l'Ajuntament fa dos anys que no podria tenir els dofins en l'actual installació perquè no complia amb les condicions, pel que havia de adequar-la abans de començar 2019, cosa per a la que l'anterior Govern municipal de CiU va dissenyar un projecte amb un cost d'uns 10 milions per ubicar la zona de dofins a la plaça de la Dama del Paraigües.





Sanz ha destacat que construir aquesta nova installació no s'adequa amb el model de Zoo que defensen per al futur --més centrat en la conservació i en espècies autòctones o amenazadas--, pel que faran aquesta proposta en una reunió del grup de treball sobre el futur de l'equipament de la tarda d'aquest dijous, que va ser creat al març amb experts, entitats animalistes, tècnics del Zoo, membres del seu comitè d'empresa i veïns, a més de la resta de grups municipals.





"El que es presenta és una proposta a nivell polític perquè s'acabi de validar en el grup de treball", ha dit Sanz, que ha explicat que el govern municipal de BComú i PSC compta amb el suport d'ERC i la CUP per traslladar els dofins --especie present al Zoo des de fa més de quatre dècades-- i suprimir aquesta installació.





Sanz ha detallat que no hi havia una partida reservada per aquests 10 milions previstos per a la nova installació, però ha sostingut que "els recursos que es podrien haver destinat a això es dedicaran a fer possible la transició cap a un millor Zoo per a la ciutat", després el que ha assenyalat que estan estudiant què s'ubicarà a l'espai que quedi lliure després de suprimir el delfinari.





Els quatre dofins - tres dels quals van néixer en captivitat i un és d'origen caribeny, la més gran, de 35 anys-- es traslladaran al costat dels altres dos cedits el més aviat possible a centres que garanteixin el seu benestar perquè "tenen problemes i estan patint una sèrie de malalties ", i Ximeno ha explicat que estudien 06:00 possibilitats de destinació que no necessàriament s'ubiquen en l'àmbit mediterrani.





ZOO DEL SEGLE XXI





Sanz ha destacat que volen avançar cap a un model que promogui la conservació, la investigació i que s'especialitzi en fauna autòctona i amenaçada, treballant també el seu projecte educatiu i en la divulgació de les tasques del Zoo, equipament que "molts barcelonins estimen" i sobre què ha destacat la importància dels seus treballadors, als quals ha agraït el seu compromís.





"Cal deixar enrere aquests objectius de tenir un pla de collecció que semblava més un pla per tenir com més espècies millor, perquè no es tracta de quantitat, sinó de qualitat", segons Sanz, qui ha avançat que experts estudien si alguna altra espècie està en condicions similars i requereixen una actuació d'urgència per raons científiques.





MÒDOL, CORONES I LECHA





El regidor del PSC --el grup va proposar la creació d'aquest espai de treball sobre el Zoo-- ha subratllat que l'equipament ha de tenir la mateixa qualitat que es demana a la resta d'espais públics de la ciutat, i que per avançar cap a aquest nou model, s'han de prendre "decisions que sentimentalment poden costar una mica", en referència al delfinari, que creu que forma part de la memòria de la infància de molts barcelonins, que podran generar noves experiències amb aquest futur model, segons ell.





El portaveu republicà ha sostingut que aquest procés "no és només una oportunitat per reimpulsar el Zoo, sinó per tornar a fer d'ell un referent" i per marcar tendència en la transformació de zoològics arreu del món, i ha recordat que ERC promou que Barcelona es declari ciutat lliure de cetacis en captivitat, per al que estan treballant en aconseguir la majoria necessària.





Lecha (CUP) ha destacat que aquest és un pas cap endavant, però ha demanat treballar en el benestar d'altres animals --ha citat els óssos, els felins, elefants i girafes, entre d'altres--, per al que ha demanat fer les inversions necessàries, i ha defensat: "Aquest canvi ha de ser radical. No ho veiem amb nostàlgia, sinó amb satisfacció".