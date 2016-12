El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, començarà a preparar el referèndum liderant una reunió dels partits i entitats socials partidàries d'aquesta votació, en la qual una de les protagonistes serà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

De fet, ell va convocar la reunió a la tarda --serà a les 17.30 al Parlament-- per facilitar la presència de l'alcaldessa, que al matí no hagués pogut assistir ja que hi ha ple sobre pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona.

Convidant a Colau, Puigdemont aconsegueix reflectir que també dóna suport a aquesta votació l'espai polític dels 'comuns' --guanyador de les dues últimes eleccions generals a Catalunya--, ampliant així la base política de partits favorables a la consulta.

I Colau, assistint a la reunió, demostra que la seva aposta per un referèndum és ferma i que els 'comuns', que aspiren a governar Catalunya, són partidaris que els catalans decideixin el seu futur polític a les urnes.

QUÈ REFERÈNDUM

Malgrat això, Puigdemont i Colau són els màxims exponents de que a la reunió no tothom pensa en el mateix tipus de referèndum: uns --com Puigdemont-- contemplen que pugui ser unilateral si l'Estat no ho pacta, mentre que altres --com Colau-- demanen més garanties perquè sigui reconegut.

Així es va visualitzar en l'últim Debat de Política General, on JxSí i la CUP van aprovar una resolució que apostava per celebrar el referèndum "amb o sense l'aval de l'Estat" i al setembre de 2017 com a molt tard.

També estaran representades les entitats Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural i Associació de Municipis per la Independència (AMI), partidàries de celebrar el referèndum encara que l'Estat segueixi rebutjant-lo.

Pel que fa al grup de SíQueEsPot --la confluència referent de Colau al Parlament, i que assistirà a la reunió--, va presentar una resolució pròpia a la cambra que no contemplava la via unilateral i demanava que aquest referèndum fora amb "les màximes garanties i buscant el reconeixement previ de la UE ".

La reunió arriba després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi suspès la resolució que apostava per la via unilateral, la de JxSí i la CUP, mentre que no ha qüestionat la que va presentar SíQueEsPot.

Puigdemont va assegurar la setmana passada que la decisió del TC no variava en cap cas el full de ruta sobiranista i aquest mateix dimecres des del Parlament va insistir: "El que uneix als catalans és el referèndum".

ORDRE DEL DIA I ASSISTENTS

Segons la carta que Puigdemont ha fet arribar a tots els assistents a la reunió, la trobada pretén "analitzar la situació política i social que ha de permetre la convocatòria d'un referèndum" a Catalunya.

Entre els cinc punts de l'ordre del dia destaca el quart, en què el president català proposa constituir el 'Pacte Nacional pel Referèndum' --com hereu del 'Pacte Nacional pel Dret de Decidir' - que agrupi tots els partidaris de la consulta tant al Parlament com d'entitats de la societat civil.

Per part del Govern també hi assistirà el vicepresident, Oriol Junqueras; la portaveu, Neus Munté; Raül Romeva (Afers Estrangers); Meritxell Borràs (Governació), i Carles Mundó (Justícia), i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

A part de Colau, es preveu que la delegació dels 'comuns' estigui formada també pel líder de SíQueEsPot, Lluís Rabell; el portaveu al Parlament, Joan Coscubiela (ICV); el secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, i el líder d'EUiA, Joan Josep Nuet.

També acudiran els diputats de JxSí Jordi Turull i Roger Torrent (PDeCAT); la diputada i coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal; la diputada secretària general d'ERC, Marta Rovira; els eurodiputats Josep Maria Terricabras (ERC) i Ramon Tremosa (PDeCAT), i el diputat del Congrés Joan Tardà (ERC).

Per part de la CUP estaran les diputades Anna Gabriel i Mireia Boya, i aquest dijous el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha demanat començar ja la campanya del referèndum perquè no volen que "ningú es faci enrere".

També destacarà la presència de l'expresident Artur Mas, amb la seva necesitat de estar a primera línia, que acudirà per la seva "experiència i paper rellevant" amb el 9N, a més dels expresidents de la Cambra Núria de Gispert i Joan Rigol, i el portaveu de Demòcrates Antoni Castellà.





A més, Mas va liderar les reunions del Pacte Nacional per al Dret Decidir, i la reunió d'aquest divendres vol donar "continuïtat" a aquestes trobades i fundar un nou acord, en aquest cas el 'Pacte Nacional pel Referèndum'.

Altres dels assistents seran el secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego; el d'UGT de Catalunya, Camil Ros; el vicepresident primer del Consell de Cambres de Catalunya, Domènech Espadaler, i un representant del comitè executiu de Pimec i un altre de Cecot.