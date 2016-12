Alberto Fernández (PP) titlla de "burla" la proposta de Colau per cobrir la ronda de Dalt

El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha titllat de "burla als veïns" la proposta del govern municipal d'invertir 15 milions d'euros en cobrir i millorar un tram de la ronda de Dalt als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, al districte d'Horta-Guinardó.

Segons ha explicat el partit en un comunicat, la formació considera que Colau "ha de respectar l'acord del mandat anterior per a cobrir la ronda de Dalt", de tal manera que es compleixi el compromís del consistori amb els veïns.

Fernández també ha acusat el govern municipal de retallar les inversions a la ronda de Dalt per després "gastar 175 milions d'euros en unir els tramvies per la Diagonal l", una obra que el líder popular creu que no genera consens i que, en qualsevol cas, hauria d'assumir la Generalitat.

Per Fernández, els veïns de la ronda porten "massa anys de promeses incomplertes", pel que ha considerat que és hora d'acabar amb la cicatriu urbana actual.

A més, ha criticat que Colau actuï "de manera unilateral" i obviï que la ronda va ser la primera opció del rànquing de propostes recollides durant el procés participatiu del pla d'actuació municipal (Pam).