Amb retallades contínues, Salut es gasta els diners en MasterChef?

MasterChef, un programa de TVE que produeix Endemol Shine, té previst emetre una emissió especial del programa des de l'hospital de la Vall d'Hebron, la setmana que ve. Ningú ha explicat, de moment, els motius pels quals el centre hospitalari o ha servit de plató televisiu improvisat.





MasterChef és un programa culinari que busca trobar al millor xef amateur encara que, últimament, ha derivat a altres camps.





CatalunyaPress s'ha posat en contacte amb el gabinet de premsa de l'hospital i ens han sol·licitat per escrit les preguntes, cosa que s'ha fet immediatament. Això succeïa a les 13.39 hores d'aquest dijous i quan eren les 16.50 el gabinet de comunicació de l'Hospital de la Vall d'Hebron ens ha fet arribar el següent missatge: "En relació amb la vostra petició, els informo que demà s'emetrà una nota de premsa des de l'Hospital informant sobre aquesta iniciativa". De res ha servit la nostra protesta per no haver contestat les preguntes que eren tan senzilles com: ¿Quan s'ha gravat el programa MASTERCHEF?, On s'ha gravat?, ens referim en què instal·lació de l'hospital. És una iniciativa de l'hospital, del Departament de Salut o de TVE? Quin cost ha tingut i qui ho ha pagat?





És curiós que, quan les urgències de la Vall d'Hebron continuen saturades i les protestes dels ciutadans es continuen produint, els caps pensants de la sanitat catalana presumptament s'hagin gastat els diners amb una productora. O el programa s'ha gravat gratis? Creiem que no i que aquesta no és més que una campanya de rentat d'imatge del conseller Comín, qui anava a fer la gran revolució en la sanitat de Catalunya i que fins ara ha collit més crítiques que Boi Ruiz, perquè ningú en tan poc temps havia aconseguit posar-se en contra a tantes persones alhora.





Endemol Shine està constituïda pel conglomerat d'empreses Endemol Espanya, Shine Iberia, Zeppelin, Gestmusic, Diagonal i Endemol Portugal.