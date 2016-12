L'organització sindical de la policia denuncia l'alliberament de l'agressor del seu company

L'organització sindical SUP (Sindicat Unificat de Policia), majoritària dins de la Policia Nacional a Catalunya ia la resta del territori nacional, es vol mostrar el suport en relació a la denúncia interposada per l'SPC (Sindicat de Policies de Catalunya), sobre els fets esdevinguts a la localitat de Rubí (Barcelona).

La SUP "es solidaritza amb el company ferit en els fets i la seva família" i defensa la independència policial dels professionals de la seguretat ciutadana, els quals s'han de l'servei a la ciutadania, "sense interferències polítiques" de cap mena.

Així mateix, denuncien la irregularitat pel que fa a la posada en llibertat del detingut, presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Tenint en compte la mateixa, pel que sembla no va ser motu propi per part de la instrucció de l'atestat policial, presumptament es va produir per reiterades i insistents ordres jeràrquiques dels seus superiors perquè es produís aquest efecte.

Igualment, es considera més anòmal en que la seva posada en llibertat, el fet que pel que sembla sobre el detingut s'havia sol·licitat un "habeas corpus", notificat degudament a l'autoritat judicial, el qual havia determinat que fos presentat en seu judicial, a efectes de ser escoltat en declaració sobre els fets que van motivar la seva privació de llibertat.

Es sobreentén que "hi havia indicis o proves suficients que justificaven la seva detenció. Procedimentalment el coherent i raonable, era haver-ho passat a disposició judicial "i que l'autoritat judicial en base al que instruït, declaració i altres, hagués determinat. Mai i més en base a l'exposat, segons el nostre criteri, s'hagués determinat la seva posada en llibertat.