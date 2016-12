Un equip de Segona A elimina l'Espanyol a la tanda de penals

No va començar gens bé el partit per a l'Espanyol. L'Alcorcón va començar dominant, va avisar en diverses jugades i en el 19 ', va arribar el seu gol.





Mal enrere, malament en el centre del camp i mal davant. Desconeguts els jugadors de Quique Sánchez Flores que després del 0-1 es va asseure a la banqueta i no va sortir fins al descans.





Rubén Duarte va poder igualar el xoc però la falta de precisió ho va evitar. El lateral esquerrà va ser substituït al 64 'per Aaron. L'entrada del jove va donar una gran mobilitat a la banda esquerra, portant molt perill sobre la porteria de Dani Jiménez. Óscar Duarte, al 72 ', va tenir una gran ocasió però la pilota va marxar fora.





I va arribar el miracle i el premi a la lluita de la segona part: Hernán Pérez, al 84 ', va marcar el gol de l'empat. Bon pilota de Jurat a la banda, centre de Piatti i perfecte rematada del paraguaià. 1-1. L'Espanyol es va convertir en un vendaval sobre els terrissaires.





La primera part no va tenir massa història. L'única cosa destacable va ser una ocasió de David López al 104 '. El cansament va fer efecte en els d'Alcorcón. La segona va començar marcada per les presses dels pericos per marcar i dels terrissaires per frenar-los. I es va arribar als penals perdent en aquests l'Espanyol.