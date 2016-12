La policia mata a Milà el sospitós de l'atemptat a Berlín

La policia italiana ha matat aquesta matinada a Milà Anis Amri, el sospitós d'haver perpetrat el atemptat que va provocar 12 morts dilluns a Berlín, segons han informat els principals mitjans italians i ja ha confirmat el primer ministre italià.





Amri ha obert foc contra dos agents de la Policia quan li han demanat la documentació en un control rutinari aquesta matinada a la zona de Sesto San Giovanni, a Milà. Un dels agents ha disparat contra Amri i ha acabat amb la seva vida. Hi ha un agent ferit a l'espatlla però la seva vida no corre perill.





Segons informa 'La Stampa', la confirmació de la identitat d'Amri s'ha fet tant per la seva aparença física com per les seves empremtes dactilars. Pel que sembla, s'ha trobat en la motxilla que duia un bitllet de tren de França, per la qual cosa es creu que acabava d'arribar a Itàlia.





Amri estava en cerca i captura com a principal sospitós de l'atemptat que va acabar amb la vida de 12 persones i va deixar 48 ferits en un mercat nadalenc del centre de Berlín aquest dilluns. Es dóna la circumstància que el tunisià, que aquest dijous va complir 24 anys, va arribar precisament a Itàlia el 2011 després de travesar el Mediterrani. Aquí va complir condemna a dues presons sicilianes per diversos delictes, abans de traslladar-se l'any 2015 a Alemanya.





Un portaveu de la Fiscalia Federal alemanya ha indicat a Reuters que els investigadors germànics estan en contacte amb les autoritats italianes.