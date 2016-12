Salut i ànim per a tots

Els desitjo unes bones festes en nom de tots els treballadors que fan possible que cada dia els fem arribar els diaris de Press Digital Group al seu ordinador, al seu mòbil o a qualsevol dels nous invents tecnològics de què disposin. Som una petita empresa familiar, com tantes altres d'aquest país, que pot tirar endavant, com tantes altres, a força de molt treball i amb l'únic ingrés dels seus anunciants, que rebusquen en els seus pressupostos per patrocinar als que cada dia se senten més lliures i independents col·locant les seves notícies en obert perquè tothom pugui llegir-les sense cap cost.





És doncs, una immensa satisfacció per a un editor, saber que els seus col·legues periodistes no tenen altre condicionant que la línia editorial del diari en què escriuen i que saben, a més, que els escasos beneficis que generen, es reverteixen inexorablement cada any en la pròpia empresa, sense que l'empresari retiri el dividend de la seva gestió. Això sí, un cop pagats els impostos que corresponguin, que són molts i diversos, i ingressant les nomines el 28 de cada mes indefectiblement.





Els heroismes empresarials i, això ho saben milers d'empresaris que lluiten per subsistir, està precisament en aquesta lluita del dia a dia per tirar el negoci endavant. Els temps són tan difícils que ningú està lliure d'un mal mes o d'un pitjor any. I com tots sabem que els bancs no entenen de bones paraules ni de suport a la gestió, l'amenaça de la temuda suspensió de pagaments segueix gronxant sobre el cap del qui tenen la gosadia de sobreviure. I, per si això fos poc envit, els periodistes ens hem deixat devorar per la tecnologia i, sobretot, per aquells espavilats o trilers mediàtics, diguin-los vostés com vulguin que, aprofitant-se de la complexitat de la xarxa, manipulen les audiències o converteixen un article excel·lent en un mal somni per al seu autor si aquest lesiona els interessos dels amics d'aquests "experts". Sort que també en la temuda xarxa "no hi ha enemics petits".





Així doncs, conscient que ens espera una llarga travessia durant l'any que entra a tots els que realment patim la crisi, els desitgem els millors ànims i per sobre de qualsevol altra cosa, salut, molta salut, per gaudir amb els seus dels millors moments de la vida, que sempre han d'estar per sobre dels disgustos professionals que ens esdevinguin, encara que aquests, de vegades, ens atabalin innecessàriament. Siguin feliços i facin feliços als seus semblants sempre que els sigui possible, aquesta és la veritable medicina de l'eterna joventut.





Una abraçada de tots nosaltres.

L'EDITOR