El 75 aniversari d'El Corte Inglés és el motiu del cupó de l'ONCE del 31 de desembre. Cinc milions i mig de cupons difondran aquesta efemèride. Aquest cupó serveix per unir dues institucions, El Corte Inglés i l'ONCE, molt importants en la història moderna d'Espanya, que han estat testimonis dels més destacats esdeveniments de les últimes dècades.

Xavier Grau, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya i Enric Botí, president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya, han lliurat a Josep Miquel Abad, director general d'El Corte Inglés, una còpia emmarcada d’aquest cupó, en un acte que ha tingut lloc al Corte Inglés de Plaça Catalunya.









El que va començar com una petita sastreria al número 3 del madrileny carrer Preciados, va anar evolucionant. El seu servei personalitzat oferia a homes i dones les creacions de moda del moment. El Corte Inglés iniciava la seva aventura com a gran magatzem de venda per departaments, constituint-se en 1940 com una societat empresarial que no pararia de créixer.

En els anys 50, els seus catàlegs s'omplen de modernitat i color, i de col•leccions per a tota la família, gràcies al seu model de venda per seccions. Una oferta que cada client tenia a l'abast de la mà, ja que no hi havia taulells que separessin dependent i client, el producte podia ser examinat abans de comprar-se. Destacaven les promocions en peces d'ús diari, però sense oblidar el servei de sastreria a mida.

El turisme renova la societat espanyola dels anys 60, i El Corte Inglés es converteix en referent d'aquests canvis. Entre les novetats, l'obertura dels seus centres al migdia o la seva targeta de compres. Comença l'etapa d'expansió: el setembre de 1962 s’inaugura el primer dels seus centres a Catalunya, el de Plaça Catalunya; el 1966 va obrir el seu segon edifici al madrileny carrer Goya; el 1968, a Sevilla; el 1969, Bilbao i de nou Madrid, llista que s'amplia en els 70, amb el naixement de Viatges El Corte Inglés i amb l'obertura de nous centres: (el 1971, obria centre a València; el 1973 a Múrcia; el 1974, el segon a Barcelona i un altre a Madrid i el 1975, Vigo).

Els 80, la dècada de 'la moguda', una de les etapes més creatives i importants d'Espanya també influeix en la manera de ser d'El Corte Inglés i en la seva manera de dirigir-se a la societat, especialment cap als més joves.

El cupó de l'ONCE ofereix, els caps de setmana, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó del número i sèrie premiats en la primera extracció. A més, premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, als quatre cupons dels números i sèrie premiats en alguna de les extraccions de la segona a la cinquena. 54 premis de 20.000 euros a les cinc xifres del número premiat a la primera extracció. I premis de 400, 200, 30, quatre i dos euros.

Els productes de l'ONCE es comercialitzen pels més de 20.000 agents venedors de l'ONCE. Gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV), el client pot escollir el número que més li agradi.