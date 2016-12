86.000 nens de Catalunya confeccionen més de 330.000 origamis solidaris

La Fundació Mútua General de Catalunya ha tancat una nova edició de la campanya solidaria ‘1 Origami 1 Euro’ amb la participació de més de 86.000 nens i nenes de Catalunya que han arribat a confeccionar més de 330.000 grues de paper solidaries incloent 98 “Senbazurus”.





Amb el propòsit de compartir un desig solidari amb tota la societat catalana, fomentar la cultura de l’esforç i conscienciar sobre la importància de dedicar el temps als altres, el projecte solidari de la Fundació Mútua General de Catalunya trasllada la tècnica millenària de l'origami i els seus valors a més de 215 escoles d’arreu de Catalunya.





Com a novetat d’enguany la Fundació ha recollit per part de les escoles més de 98 “Senbazurus”, conjunts de 1.000 grues de paper unides en un sol lligam formant un mòbil, símbol de bons desitjos de salut, benestar, felicitat i prosperitat.





“Estem molt emocionats amb la resposta de les escoles de Catalunya que any rere any se superen, accepten el repte i ens fan arribar cada vegada més origamis solidaris. A més, aquest hem rebut també 98 “Senbazurus”, una original composició que posa en valor l’esforç, la imaginació i la solidaritat”, ha dit Joan Guitart, President de la Fundació Mútua General de Catalunya.





Durant les darreres setmanes els alumnes, familiars i professors han anat confeccionant milers d’origamis solidaris que es transformaran en un donatiu de 50.000€ per a tres entitats catalanes: l’Associació de nens amb càncer (AFANOC), la Fundació Dr. Iván Mañero, que treballa principalment a Guinea Bissau, i La Marató de TV3, aquest any dedicada a l’ictus i les lesions medullars i cerebrals traumàtiques.





Les pròpies escoles adherides a la campanya han estat les encarregades d’escollir el projecte amb el que han volgut col·laborar segons el qual la Fundació Mútua General de Catalunya repartirà la part proporcional del donatiu amb un 70.4% a La Marató de TV3, el 24.9% a l’AFANOC i el 4.7% a la Fundació Dr. Iván Mañero.





A banda de l’element solidari de la campanya, el projecte arriba a les escoles amb un fort element educatiu. L’ensenyament artístic forma part de l’aprenentatge a l’escola i la tècnica de l’origami té associades innumerables competències educatives: ajuda al desenvolupament de les habilitats oculars, manuals i de motricitat, així com aprendre valors com la paciència, l’atenció, la concentració, la disciplina i la capacitat d’observació d’una manera creativa.









UNA HISTÒRIA MILENARIA





'1 Origami 1 Euro' és una idea basada en la història de la Sadako Sasaki (1943-1955), una nena japonesa que va desitjar curar-se de la seva malaltia, produïda per la radiació de la bomba atòmica d'Hiroshima, fent 1.000 grues de paper.





Va pensar que el seu desig no només seria per curar-se, sinó també per a que tothom pogués viure en pau i no hagués més guerres. Sadako no va poder superar la malaltia i no va acabar de fer totes les grues (va haver de parar en la 644), però els seus amics van arribar a fer les 1.000 grues aconseguint un “Senbazuru”.





D'aquesta manera els origamis es van convertir en un símbol de pau a tot el món. Recollint l'esperit d'aquesta història, la Fundació Mútua General de Catalunya va decidir canalitzar la iniciativa '1 Origami 1 Euro' a través del programa 'La Marató de TV3' i altres fundacions, amb l'objectiu recaptar fons per a causes solidàries.