Diagonal Mar no podrà ampliar la seva superfície comercial

El ple de Barcelona ha acordat suspendre l'aprovació definitiva del Pla especial urbanístic (Peu) impulsat pels promotors del centre comercial Diagonal Mar per ampliar en 5.341 metres quadrats el sostre destinat a ús comercial.





La mesura ha prosperat amb els vots a favor del Govern de BComú i PSC, i de CiU, ERC i la CU, a més de l'abstenció de Ciutadans i PP, després que la Comissió de Govern aprovés inicialment la suspensió de l'1 de desembre, amb l'objectiu que el pla s'aprovés per silenci administratiu mentre s'analitzen noves dades sobre el projecte.





El Govern d'Ada Colau sol·licitarà formalment al promotor, la societat NW Diagonal DM1, nova documentació per estudiar-la i valorar la idoneïtat del projecte per al model comercial i de ciutat, per garantir que l'interès públic prevalgui sobre el privat.





L'executiu va advocar per suspendre l'aprovació per sol·licitar als promotors més informació després d'un període d'exposició pública que va finalitzar al novembre, i la Direcció de Comerç i Consum demana concretar l'abast de la reforma -més enllà d'enderrocar les sales de cinema per als nous locals-, mentre que la Direcció de Serveis de Mobilitat sol·licita correccions en l'avaluació de la qualitat de l'aire i calcular el repartiment modal de transport.





L'Ajuntament ha recordat que l'ampliació del sostre comercial del centre va ser rebutjada també el 5 d'octubre en el ple del districte de Sant Martí, en què es va informar desfavorablement sobre el projecte, amb els mateixos vots de BComú, PSC, CiU, ERC i la CUP i les abstencions de PP i Ciutadans.





Els promotors van registrar al novembre de 2015 una proposta inicial per reorganiazar el complex que preveia aquesta ampliació de la superfície comercial, davant del que l'àrea de Comerç de la Generalitat va donar el seu vistiplau, però l'Ajuntament va alertar que els metres quadrats de la proposta d'ampliació no es corresponien amb la realitat, de manera que l'empresa va haver de realitzar correccions.