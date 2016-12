Cinc detinguts a Barcelona en la desarticulació d'una xarxa de prostitució

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Guàrdia de Fronteres de la República de Moldàvia han desarticulat una organització criminal internacional dedicada a la captació de joves moldaves per a la seva posterior venda a altres organitzacions que les explotaven sexualment en diferents localitats espanyoles i italianes.

MÉS INFORMACIÓ Alliberada una dona a que la seva parella va obligar a exercir la prostitució durant vuit anys

Algunes de les víctimes, que havien estat enganyades amb una falsa promesa d'un futur millor, eren menors d'edat i un cop complien els 18 anys eren lliurades a altres grups que les explotaven sexualment. L'operatiu s'ha saldat amb la detenció del principal responsable a Moldàvia, que ha ingressat a la presó per aquests fets, i cinc persones més a Barcelona que s'encarregaven de l'explotació sexual de les víctimes.

La investigació va començar a principis de l'any 2015 quan la policia va rebre una informació, segons la qual, una dona, possiblement menor d'edat, estava sent obligada a exercir la prostitució a Barcelona. Immediatament els agents van comprovar les dades aportades i, després de localitzar la jove, que acabava de fer els 18 anys, van procedir al seu alliberament posant a la seva disposició totes les mesures assistencials i de protecció que necessitava. Després d'alliberar la jove, els agents van continuar amb les indagacions per localitzar i detenir els responsables.

La Policia va descobrir que es tractava d'una organització que captava les joves al seu país d'origen, Moldàvia, entre els sectors més pobres de localitats com Orhei, amb la promesa d'un futur millor. Les víctimes, en ocasions encara menors d'edat en el moment de la seva captació, eren traslladades en complir els 18 anys a Itàlia oa Espanya, on eren venudes a altres organitzacions que les explotaven sexualment en clubs i en la via pública de diferents localitats.

L'avanç de les investigacions i la col·laboració de les autoritats judicials i policials moldaves, van permetre als agents obtenir proves suficients de les activitats del principal responsable de l'organització, que va ser detingut a Moldàvia i ingressat a la presó i actualment compleix condemna per aquests fets.

També es van poder provar les connexions del capitost amb dues xarxes de proxenetes que, després de comprar a les joves, les explotaven sexualment en domicilis de la localitat italiana de Cesena, una d'elles, ia Barcelona, l'altra. Un cop localitzada l'organització que operava a Espanya, els agents van detenir a la ciutat comtal als seus cinc membres, tres dones i dos homes de diferents nacionalitats.

L'operació ha estat portada a terme per la Brigada Central contra el Tràfic d'Éssers Humans de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres i les Unitats contra Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals de Barcelona i Tarragona, en col·laboració amb la Guàrdia de Fronteres de la República de Moldàvia.