Renfe prorroga un any més el seu contracte estatal de serveis de Rodalies i Regionals

Renfe ha prorrogat un any més, per a l'exercici 2017, el contracte que té amb l'Estat per prestar circulacions ferroviàries de Rodalies i Regionals considerades de servei públic.

L'extensió a l'proper exercici d'aquest 'contracte' s'ha autoritzat aquest divendres en Consell de Ministres, ja que, tal com estableix la llei, el Govern ja ha aprovat el 'sostre de despesa' de 2017.

Renfe s'encarrega de garantir connexions ferroviàries de Rodalies i Mitja Distància (regionals convenionales) que no són rendibles econòmicament, però que garanteixen la mobilitat dels ciutadans i la vertebració i connexió de determinades zones del país i que, per això, han estat prèviament declarades com 'obligacions de servei públic'.

Per costejar aquests serveis, la companyia ferroviària pública rep anualment el preceptiu pagament o contraprestació de l'Estat. La corresponent a l'exercici 2016 va ascendir a uns 500 milions d'euros.

ELS QUE MÉS VIATGERS TRANSPORTEN

Renfe destina aquest import exclusivament a cobrir el dèficit que genera la prestació de les referides connexions ferroviàries públiques.

La companyia ferroviària no pot utilitzar recursos públics per a la resta dels seus serveis, l'AVE i la Llarga Distància, atès que tenen caràcter comercial i han de pagar-se amb el que l'empresa ingressa per la seva explotació.

No obstant això, els serveis de Renfe amb caràcter públic són els que major nombre de viatgers transporten cada any.





El 2015, els trens de Rodalies dels diferents nuclis de població on es presta aquest servei van transportar 403 milions de passatgers, mentre que els de Mitja Distància convencional, a uns 24 milions.





L'AVE va moure 19,4 milions d'usuaris, i la Llarga Distància, 11 milions més.