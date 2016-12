Les peripècies dels autònoms espanyols pugen a escena

El Teatre del Raval continua apostant pels musicals de creació contemporània amb AUTÒNOMS El Musical, un projecte d'Álex Martínez Vidal i Andreu Rami. L'espectacle aborda en clau d'humor el món laboral i la situació política a Espanya. Hilarants escenes, números musicals i audiovisuals amb cameos de reconeguts artistes fan d'autònoms, una de les grans apostes de petit format per al 2017.





En un futur no molt llunyà, la crisi arribarà a la seva fi i tots els ciutadans gaudiran d'un treball estable i en conseqüència, de màxima felicitat. Però això no durarà per sempre: la meravellosa vida d'Àlex es truncarà quan ho posin de potetes al carrer. Amb una mà al davant i l'altra al mòbil (com tots avui dia), es veurà obligat a prendre les regnes de la seva vida: fer-se autònom serà l'únic camí.





Autònoms, el musical és una comèdia que relata les peripècies d'un noi de trentena freelance primerenc per sobreviure a un guru de l'emprenedoria, a la cruel Agència Tributària, a clients amb trastorn Obsessiu-Compulsiu ia un gestor molt particular.





AUTÒNOMS A CATALUNYA





Espanya és un país d'Autònoms. El 19% dels treballadors ho són: 3.167.998 persones, de les quals 530.547 viuen a Catalunya. Segons les últimes dades, el percentatge de treballadors per compte propi catalans és del 16,8%, i supera la mitjana europea. que se situa en el 15% (* Estudi: 'La situació del Treball Autònom a Catalunya'). Les grans empreses fomenten la creació de falsos autònoms per evitar contractacions: el 32% d'ofertes laborals per freelance procedeixen de grans corporacions. El perfil d'autònom també ha canviat: ara és un home d'entre 35 i 54 anys amb assalariats al seu càrrec i amb estudis superiors, i el 96,9% de les persones que capitalitzen la prestació d'atur s'han constituït com a autònoms.