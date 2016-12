Els fills de les víctimes de violència de gènere necessiten autorització paterna per rebre ajuda psicològica

Segons les últimes dades difoses pel Consell General del Poder Judicial, només en el 0,8% de les ocasions en què la justícia dicta una ordre de protecció per a una dona, li retira cautelarment la pàtria potestat al presumpte agressor. D'aquesta manera, quan la dona i els fills o filles van a serveis d'atenció psicològica han de demanar l'autorització al pare.





D'aquesta manera, els fills de les dones maltractades necessiten del requisit legal derivat de la pàtria potestat, recollida en el Codi Civil, que estableix que serà exercida "conjuntament per ambdós progenitors o per un de sol amb el consentiment exprés o tàcit de l'altre".





És a dir, es necessita l'autorització dels dos en determinats àmbits, tant l'educatiu com el sanitari (incloent el psicològic). Una cosa que passa fins i tot en els casos en què el pare ha estat condemnat per violència de gènere o hi ha un procediment obert contra ell, però no ha estat privat de la pàtria potestat.





Aquest requisit legal es manifesta en el Codi Deontològic del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs a través de l'article 25, que exigeix informar els pares / tutors dels menors que van a ser tractats.





En cas que un d'ells no ho consenti, el Codi civil preveu la via judicial per obtenir l'autorització. Si el professional intervé al menor sense l'autorització d'un d'ells s'arrisca a ser denunciat per l'altre progenitor i sancionat pel col·legi. Per això, la forma d'actuar depèn de cada servei d'atenció integral a les víctimes.