El Govern central actuarà contra la cimera independentista si pren decisions jurídiques fora de la llei

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat aquest divendres que l'executiu central no actuarà contra el referèndum que se celebra al Parlament, tret que es desprenguin actuacions jurídiques fora dels marcs legals: "Llavors es produiria una resposta jurídica, com en altres ocasions ".

En declaracions als mitjans ha assegurat que, malgrat la celebració de la trobada , l'Executiu manté la seva oferta de diàleg "sincer, ferm, amb contingut, lleial i permanent" per solucionar els problemes que afecten els governs català i central.

"Aquesta reunió és política, pel que té una resposta política del Govern, que és la que defensem en aquest moment", ha explicat, i ha dit que desitja que el Govern no hagi d'actuar.

EL CAMÍ DE PUIGDEMONT

Ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no segueixi per un camí que no porta enlloc: "Si això va de democràcia, vull recordar que la democràcia significa defensar les institucions democràtiques de les que tots ens hem dotat".

"Qui judicialitza la política no és qui es dedica a defensar la democràcia, sinó qui se situa en el marge de la democràcia i emprèn accions que impliquen desobeir les lleis o desobeir les sentències dels tribunals", ha asseverat.

REUNIÓ "PARTIDISTA"

Així mateix, Millo ha lamentat que el Govern faci servir al Parlament per celebrar una reunió "partidista" que representa només a una part de la societat, i en la qual no estan representats alguns partits amb representació a la cambra.

Ha insistit que el que ha de fer el president és portar la veu de tots els catalans a la conferència de presidents autonòmics, que se celebrarà al gener, i ha assegurat que el Govern defensarà a la societat catalana a través de "la igualtat amb l' resta d'espanyols i els principis i valors constitucionals ".