Treballadors del Consorci de Terrassa rebutgen de ple les retallades de drets laborals del 'pla Comín'

El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha rebutjat de pelno el pla de viabilitat del centre, aprovat per la Conselleria de Salut de la Generalitat.





Un rebuig total dels treballadors perquè implica retallades dels drets laborals i ha instat a reformular-lo.





El comitè recorda que al començament d'any es van exposar "gairebé" les mateixes mesures que van generar mobilitzacions i reunions amb polítics municipals i el mateix conseller, Toni Comín, ha afirmat en una visita a l'Hospital de Terrassa que el reequilibri pressupostari no afectaria en res a les condicions dels treballadors.





A més, el ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar per unanimitat a l'abril que la solució "en cap cas passava per tornar a retallar drets laborals o salarials".





Així, el comitè ha qualificat d ' "engany" les declaracions de Toni Comín i el vot de l'alcalde de la població, Jordi Ballart, al plenari. A més, assenyalen que en el període 2010-2014 les retallades a l'CST han estat de 42,9 milions.





DEUTE HISTÒRIC AMB EL CENTRE





Segons la seva opinió, no hi ha motiu per aplicar retallades ara, en un context de recuperació pressupostària per import --tal com diuen que consta en el Pla d'empresa-- de 700.000 euros.





Segons la seva opinió, l'Ajuntament "té mecanismes al seu abast per compensar amb recursos propis", com aportar els ingressos que la Fundació Sant Llàtzer --amb participació municipal mayoritaria-- rep pel lloguer de l'edifici on s'ubica l'Hospital Sant Llàtzer - -al voltant d'uns 600.000 euros--, especificant que hi ha fórmules semblants en l'entorn, com ara Sabadell, que ha destinat quatre milions d'euros per a l'ampliació d'Urgències de l'Hospital Parc Taulí.





Ha apuntat que l'actual situació econòmica del CST "és en bona part responsable" la Conselleria de Salut i que les previsions del pla estan lluny de sanejar el deute històric amb el centre, subratllant que des de fa més de 25 anys el laboratori del Consorci de Terrassa assumeix les analítiques de l'Institut Català de la Salut (ICS) al Vallès, que fins ara no havia pagat íntegrament --estiman un dèficit del servei de 1,3 milions d'euros anuals com a mínim els últims deu anys--.





SUSPENSIÓ DEL RÈGIM D'AUTONOMIA





Fonts de Salut han informat que l'CST se li ha aplicat la suspensió del règim d'autonomia de gestió que "no implica la intervenció de la Generalitat sobre la institució ni suposa cap alteració en la prestació assistencial", i han matisat que és una situació reversible un cop s'aconsegueixi l'equilibri pressupostari.





La direcció del centre sanitari ha elaborat aquest pla, amb el vistiplau del Govern, en què els principals efectes són que ara es "està sotmès al mateix règim d'autoritzacions i controls en temes de recursos humans, patrimoni i gestió pressupostària, entre d'altres" del sector públic vinculat a la Generalitat, així com que la pèrdua d'autonomia no només és pel dèficit, també intervenen altres elements com la capacitat de l'entitat de tornar l'equilibri a curt termini.