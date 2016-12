Tres sociates "ximples" i una alcaldessa mediàtica

En vigílies del dia 24, Nit de Nadal, el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, pressionat per la CUP, alguns companys de partit i la vanitat de marcar perfil propi davant del govern de Rajoy, va i celebra una trobada per construir el Pacte Nacional pel Referèndum.





Cal seguir alimentat la flama, és una estratègia per veure si sona la flauta per casualitat. Deia el mestre d'escacs Savielly Tartakower que "la tàctica consisteix a saber què fer quan hi ha alguna cosa a fer. L'estratègia, en saber què fer quan no hi ha res a fer".





El conclave ha seduït l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que al matí li havien recorregut els pressupostos tota l'oposició en bloc, perquè el diàleg i el pacte que ella predica, no l'aplica a l'Ajuntament. És la política de fets consumats, amb dret de picar de peus, però res més.





L'alcaldessa de Barcelona s'equivoca acudint a aquest tipus de reunions, la utilitzen, és com el mico de fira que s'exigeixen com a reclam. Els seus votants estan d'acord amb els seus actuals postulats? Crec que no.





Això va de tontos útils que per ser protagonistes fan el que calgui. Té gràcia que 3 exsociatas formin part del Comitè Executiu que coordinarà els treballs del pacte i que liderarà l'exdiputat socialista Joan Igansi Elena, que estava esperant a l'ombra al fet que li donés visibilitat i protagonisme seva estimada ERC.





La segona figura, Maite Arqué, l'exalcaldessa de Badalona, que ha estat regidora, alcaldessa, senadora, diputada provincial, presidenta del Consell Comarcal i membre de a Entitat Metropolitana, tot això sota les sigles del PSC, fins que es va acabar el que es donava i no va poder resistir-ho. Així que al poc temps d'anar-se'n del PSC va caure en els braç d'ERC de la seva ciutat, que l'acaba de premiar amb aquest caramel enverinat.





La tercera en discòrdia, Itziar González, que va tenir els seus més i els seus menys amb els socialistes de Barcelona, va donar el cop de porta, tirant pestes dels seus companys, però ves per on té una feina molt ben remunerada a l'Ajuntament de Terrassa, l'alcalde Ballart és un socialista del corrent Parlón... Déu els cria i ells s'ajunten.





El pelegrí de sociata queda molt bé i cotitza alt, ja que el PSC no ha volgut entrar en el joc de Puigdemont i alguna cosa que faci olor de PSC no podia faltar. Per això estan els tres "tontos" útils i així el socialisme català està més que representat. És una "estratègia", és una gran astúcia, és el consum de filar encara més prim, perquè són un clar exponent de la intel·lectualitat, els valors i els coneixements. Com deia algú amb un gran sentit de l'humor, que es deia Molière, "un ximple il·lustrat és més ximple que un ximple ignorant"





Els comunistes, que sempre són a tot les "salses", també estan representats a la figura de Jaume Bosch, que des que va perdre els seus càrrecs també s'ha tornat independentista i el que faci falta.





Els que no han volgut saber res del conclave han estat els empresaris, que no acaben de sortir de la seva sorpresa davant un acte d'insensatesa, engany i teatrer. Només cal fixar-se en la foto i la col·locació dels diferents actors presents a l'acte.





"Si l'enemic pensa en la muntanya, imponle la mar, i si ell pensa en el mar, imponle la muntanya. Aquest és el camí de l'estratègia. Això és propi perquè ho investiguis acuradament", escrivia Miyamoto Musashi.