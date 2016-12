El Govern vol resoldre "amb celeritat" el problema amb les clàusules sòl amb un Codi de Bones Pràctiques

El Govern aprovarà en l'últim Consell de Ministres de l'any un Codi de Bones Pràctiques d'adhesió voluntària per a les entitats financeres amb què resoldre "amb celeritat" la devolució del cobrat de més als clients afectats per les clàusules sòl, una vegada que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar la seva retroactivitat total .

En roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha assenyalat que l'Executiu "respecta" les decisions judicials i ha recordat que els problemes amb les clàusules sòl no s'haurien produït si s'hagués aprovat abans la Llei de mesures de protecció al consumidor de 2013.

El Govern aprovarà previsiblement la setmana que ve un Reial Decret Llei que porti com a annex aquest codi amb l'objectiu d'establir un sistema més ràpid que el judicial i reduir els costos als consumidors.

El Codi serà d'adhesió voluntària, però una que vegada que l'entitat ho subscrigui, serà d'obligatori compliment i abordarà únicament el tema de les clàusules sòl, d'acord amb les mateixes fonts.





EL SECTOR BANCARI ESPANYOL ÉS SÒLID

Méndez de Vigo també ha insistit que el sector bancari a Espanya, i més després de les reformes realitzades en els últims anys, "és sòlid", en línia amb el que s'ha comentat dimecres passat pel ministre d'Economia, Luis de Guindos, que va assegurar que les entitats podran fer front a la sentència de la justícia europea.

El portaveu de Govern ha precisat que la relació que mantenen els bancs amb els seus clients és una qüestió "privada i personal" i ha destacat que la intenció de l'Executiu amb l'aprovació d'aquest Codi de Bones Pràctiques és donar "seguretat, tranquil·litat i certesa" per ajudar a solucionar aquesta situació "d'una forma ràpida".

Méndez de Vigo no ha precisat quines mesures inclourà aquest Codi de Bones Pràctiques, ja que l'acord del Consell de Ministres es redueix a l'aprovació de la seva elaboració.

"El president del Govern ha dit que li agradaria adoptar aquest codi al 30 de desembre. El Govern vol demostrar que vol resoldre els problemes de la societat", ha afegit.

Després de conèixer-el contingut de la sentència del TJUE , PSOE i Govern van coincidir en la necessitat de buscar un procediment extrajudicial perquè els afectats poguessin recuperar els diners cobrats de més per les clàusules sòl, mentre que Ciutadans ha sol·licitat una petició de compareixença per a Guindos a la qual expliqui com s'adaptarà la legislació hipotecària a la sentència europea, així com les mesures que es pretenen prendre per evitar "abusos".

D'DIFERENT APLICACIÓ

La resolució jurídica d'Europa s'aplicarà de forma diferent si la hipoteca ha vençut o si el cas està judicialitzat.

En el primer dels casos caldria analitzar si és possible o no la declaració de nul·litat amb efectes retroactius, en aquest cas els afectats --de no ser satisfets directament pel banc al qual reclamen-- aniran al jutge i previsiblement seran indemnitzats en la quantitat que van pagar de més durant tots els anys que van estar pagant el préstec.

En el cas que les hipoteques encara pendents caldrà distingir entre els casos que ja han estat portats als tribunals i els que encara no. Els ciutadans que ja han obtingut una resolució ferma ja no tenen res a fer, segons les mateixes fonts, mentre que en el cas dels segons si es pot aplicar la doctrina asseguda pel TJUE.

Si l'afectat no ha iniciat cap procediment judicial sobre l'assumpte podria acollir-se a una solució extrajudicial, com podria ser l'arbitratge de consum, en el cas que aquest arribi a aprovar-se.

El que sembla difícil a primera vista és conèixer quin percentatge d'afectats per les clàusules sòl pertanyen a un o altre grup.

Per la seva banda, el Tribunal Suprem ja ha anunciat que "ajustar" el seu actual jurisprudència sobre nul·litat d'aquestes clàusules abusives a la decisió del TJUE.