La nutrició oncològica, clau per a pacients diagnosticats de càncer

La doctora Raquel Nogués.





Seguir una alimentació sana i adequada és crucial per a la persona diagnosticada de càncer, ja que el càncer en si mateix i els tractaments necessaris per a tractar-lo, ja siguin la cirurgia, la quimioteràpia o la radioteràpia, afecten l'estat nutricional de la persona.





"És molt important per al pacient amb càncer, mantenir un pes adequat i evitar la pèrdua de pes. Una pèrdua de pes de més d'un 5% del pes previ al diagnòstic, pot repercutir negativament en l'estat nutricional del pacient ", precisa la doctora Raquel Nogués, coordinadora de la Unitat de Nutrició de Centre Mèdic Teknon --grup Quirónsalud-- i endocrinòloga de les consultes de nutrició oncològica de l'Institut Oncològic Teknon (IOT).





EFECTES SECUNDARIS DEL TRACTAMENT





Els tractaments amb quimioteràpia i / o radioteràpia condueixen, de manera habitual, a una pèrdua de la gana (anorèxia).





A més de la falta de gana, durant la quimioteràpia i la radioteràpia, també sol ser freqüent l'aparició de nafres (aftes, mucositis) a la boca, experimentar dolor en empassar, patir diarrea o restrenyiment. I tots aquests efectes secundaris poden ocasionar pèrdua de pes, encara que també augment de pes.





AUGMENT DE PES





Entre els pacients que pateixen aquestes alteracions del pes, es troben les dones diagnosticades de càncer de mama, que solen presentar augment de pes durant el tractament de quimioteràpia i el tractament hormonal posterior. "I aquest augment de pes no és convenient, ja que pot repercutir negativament en el pronòstic de la malaltia", explica la Dra. Nogués.





En cas que es produeixi aquest guany de pes, en qualsevol moment del tractament es poden recomanar dietes hipocalòriques, amb una ingesta adequada d'aliments, per corregir-ho.





PÈRDUA DE PES





Els tumors de l'aparell digestiu (esòfag, estómac, còlon, pàncrees i fetge) solen provocar una pèrdua de pes important abans del diagnòstic i també a causa del tractament aplicat (cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia).





Sobre això, la Dra. Nogués explica que "l'alimentació adequada ha de proporcionar al pacient, les vitamines i minerals, però també les proteïnes, greixos i hidrats de carboni per afrontar en les millors condicions el tractament".





Els pacients diagnosticats de càncer de qualsevol localització de realitzar una dieta baixa en greixos saturats i sucres refinats; rica en antioxidants, àcids grassos omega-3 i proteïnes d'origen vegetal i animal.





"Hi ha dietes que s'estan proposant en els pacients amb càncer que no tenen fonament i, fins i tot, poden ser perjudicials per a la salut. Són les dietes molt baixes, en hidrats de carboni o les molt altes en proteïnes i greixos ", adverteix la Dra. Nogués.