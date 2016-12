TV3 relega el discurs del Rei al seu just vist canal de notícies 3/24

Aquesta vegada no es tracta d'una vaga, sinó simplement motius polítics. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no va a transmetre el tradicional discurs de Nadal del Rei, Felipe VI, pel canal públic català TV3.

El relegarà a la cadena de notícies 3/24, amb una audiència residual. En 2013, la cadena pública no va emetre el discurs del monarca per una vaga dels treballadors de l'entitat.

Pel líder del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Xavier Albiol, es tracta d'una decisió a "instruccions de la Generalitat".









Aquesta és la graella de programació prevista per Tv3:









L'altra cadena pública que tampoc emetrà el tradicional discurs del Rei serà la basca EiTB, que només ho ha retransmès mentre va estar al capdavant del Govern d'Euskadi Patxi López, entre 2009 i 2012.





"Tv3 LA PAGUEM TOTS I NO POT DEIXAR D'EMETRE PER DECISIONS POLÍTIQUES"





Per la seva banda, el secretari de Comunicació de Ciutadans, Fernando de Páramo, ha criticat que la CCMA emeti el discurs nadalenc del Rei pel canal 3/24: "Tv3 la paguem tots els catalans i no pot deixar d'emetre continguts per decisions polítiques".





Ha subratllat que hi ha molts catalans que estan cansats que Tv3 sigui notícia per les seves "numeritos" i no per ser una televisió eficient econòmicament, neutral i al servei de tota la ciutadania, i ha demanat que la televisió pública catalana es mantingui al marge dels pactes entre PDeCAT, ERC i la CUP, ha informat aquest dissabte en un comunicat.





De Páramo ha recordat que el PDeCAT va perdonar a la CUP que alguns dels seus diputats trenquessin fotos en el Parlament, incomplint el codi de conducta que van votar per unanimitat tots els diputats.