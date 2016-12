Experts recomanen no omplir de regals als nens en aquestes festes

Les festes nadalenques són una època de l'any molt especial per als nens per l'arribada Pare Noel o Reis Mags, segons els costums de cada casa.





Però tant pediatres com psicòlegs coincideixen en la necessitat de ser mesurats ja que l'excés de regals pot acabar sobreestimulando als menors i reduir el seu nivell de tolerància a la frustració.

"Pot conduir fins i tot a una apatia total, provocant que els nens perdin la il·lusió a causa d'un excés d'estímuls positius", segons ha destacat el cap de Pediatria i Adolescència de l'Institut Aragonès de Serveis Socials, Gonzalo Oliván, també membre de 'Top Doctors '.

Quan tenen pocs regals els gaudeixen de forma plena però, quan hi ha molts, perden la capacitat de centrar-se en un únic regal i gaudir-la plenament.





"L'emoció es dispersa, fins a desaparèixer", ha reconegut, provocant reaccions de protesta o frustració com ara "això no ho volia", "no m'han portat això altre" o "això sí que ho volia, però ja no".





MILLOR SER COMESOS

Per evitar aquestes situacions, els especialistes recomanen posar límits des del mateix moment d'elaborar la llista de desitjos. "Cal parlar-i intentar coordinar-", segons aquest expert, fins i tot amb la resta de la família i els amics on el Pare Noel o els Reis també deixen regals.

De fet, ha afegit la pediatra Luzdivina García Morales, també membre de 'Top Doctors', els nens no es frustren per no poder rebre tot el que han demanat però, si se'ls concedeixen totes les seves exigències, se'ls pot convertir en adults contínuament insatisfets i per això és millor advertir-los prèviament que les seves peticions tindran límits.

Per a això hi ha algunes fórmules a les quals recórrer, com explicar als nens que cada Rei Mag porta un únic regal o que deixen un a cada casa (de avis o oncles). "És sorprenent com els nens poden raonar i adaptar-se sense problema a aquests ajustos", ha admès.





LA IL·LUSIÓ DELS PARES, PITJOR QUE LA DEL NEN

Un altre problema d'aquestes dates és el de gestionar les expectatives dels pares, de vegades fins i tot més grans que les dels nens, ja que poden arribar a generar en els més petits necessitats que fins llavors no tenien o ni s'havien plantejat.

"L'esforç que suposa concedir-los tot el que demanen o sorprendre'ls amb alguna cosa que va més enllà pot arribar a convertir-se en un mecanisme compensatori, perquè veure'ls gaudir, ens fa feliços. No obstant això, cal llevar-se la idea errònia que en la quantitat o en la quantia econòmica està la felicitat dels nens ", segons García Morales.

De fet, ha afegit, la veritable clau està a ajudar l'infant a decidir-se per alguna cosa concreta que li faci molta il·lusió i fomentar-la. "En comptes d'quebrarnos el cap a la recerca del regal ideal cal aconseguir convertir el Nadal en un moment màgic que els nens esperin amb anhel, sabent incentivar l'entusiasme, no només durant el mes de desembre, sinó durant la resta de l'any", segons aquesta pediatre.