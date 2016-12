Detenen a Tunísia a tres sospitosos relacionats amb l'atemptat de Berlín

Les forces de seguretat de Tunísia han arrestat aquest divendres al nebot de Anis Amri, considerat com a responsable del atemptat terrorista de dilluns passat a Berlín, així com a altres dos sospitosos, que pertanyen a una suposada "cèl·lula terrorista" relacionada amb Estat Islàmic, segons un comunicat del Ministeri de l'Interior del país nord-africà.

El comunicat d'Interior, emès avui i recollit per l'agència oficial de notícies TAP, destaca que el nebot de Amri ja ha confessat que va estar fa poc en contacte amb el seu oncle a través de l'aplicació per a la comunicació per missatgeria mòbil Telegram.

Els tres arrestats tenen edats compreses entre els 18 i 27 anys. Els altres dos sospitosos, segons la nota oficial, "havien concentrat la seva activitat en les localitats de Fouchana (província de Ben Arous, nord del país) i Oueslatia", la població natal de Amri.