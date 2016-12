Junqueras ven als inversors estrangers una Catalunya que seguirà depenent del finançament autonòmic

A casa diem una cosa, però a l'exterior una altra ben diferent. Mentre Raül Romeva segueix venent una hipotètica Catalunya independent pel món - amb escàs èxit -, aquí a casa, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha encarregat un document per als inversors estrangers en el qual no hi ha ni una sola referència a l' 'Procés'.

El document, publicat per El Confidencial, fa una previsió econòmica en què Catalunya seguirà depenent del Fons de Liquiditat Autonónica (FLA) fins a l'any 2026.

A les 33 pàgines del 'Investor presentation' no es fa cap menció ni del suposat referèndum ni de la independència de Catalunya de la qual tant parlen des del Govern.

És més, en l'any de la suposada consulta secessionista, la Generalitat té previst traspassar al FLA 7.392.000 de deute.

És molt curiós que el mateix dia en què se celebra el Pacte pel Dret a Decidir , el vicepresident econòmic de la Generalitat publiqui un document en el qual no consta enlloc el full de ruta.

Segons la Conselleria d'Economia, es tracta d'un document que "es renova cada any i que fa una foto de la Catalunya en 2016 en el marc autonòmic i que l'any que ve serà diferent".

Mentre que en els Pressupostos previstos per a l'any 2017 tot just es fa referència al FLA, en aquest document destinat a la inversió exterior, el 70,7% del deute de la Generalitat depèn únicament i exclusivament dels mecanismes de liquiditat.