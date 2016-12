40.000 firmes per alliberar de la presó a Jacqueline Sauvage

Diversos centenars de persones es van reunir aquest divendres a la Plaça de la Bastilla per demanar el perdó presidencial i alliberar Jacqueline Sauvage, la dona francesa condemnada a presó per l'assassinat del seu marit, que durant 47 anys la va maltractar. Sauvage va ser sentenciada amb 10 anys de presó per assassinat sense premeditació, i li va ser desestimat l'atenuant de legítima defensa perquè mai va denunciar i vivia al domicili conjugal.





La dona haurà de passar aquestes festes sola i entre reixes, la qual cosa ha indignat la ciutadania francesa, que ha decidit no només manifestar-se contra el que consideren una 'injustícia' del sistema judicial, sinó també llançar una petició en change.org per demanar la gràcia presidencial per Sauvage.





En aquesta petició d'indult per Jacqueline, de 68 anys, se li retreu a la justícia francesa que no escolti a les víctimes, motiu pel qual Jacqueline "mai va presentar denúncies contra el seu maltractador". D'altra banda, reivindiquen la 'humanització' de la justícia perquè atengui el clam de la família de Jacqueline, especialment les seves filles, que porten "mesos esperant el retorn de la seva mare" i que consideri "l'infern que va viure durant anys" a l' ser víctima de violència masclista a més de veure com el seu marit abusava sexualment dels seus fills, un dels quals va acabar suïcidant-se, episodi que va desencadenar l'assassinat pel qual se'l jutja.





Per tot això, els impulsors de la petició exigeixen que el President de la República li concedeixi a Jacqueline el perdó perquè pugui estar amb la família, --a la qual cosa cal sumar el factor de la seva avançada edat -, en lloc de complir la pena de 10 anys de presó que se li imposa.





La petició en change.org compta amb gairebé 385.000 signatures, i té com a objectiu reunir 400.000 aquest Nadal. Apel·lant al caràcter familiar d'aquesta celebració, demanen treure partit a l'esperit nadalenc que ens uneix per contribuir a una 'causa justa': la d'alliberar a Jacqueline Sauvage.