"No són admissibles actituds que menyspreïn els drets que comparteixen tots els espanyols"

El Rei Felip ha enviat un missatge clar a l'independentisme en el seu Missatge de Nadal, a l'advertir que a l'Espanya d'avui no són admissibles actituds o comportaments que "ignorin o menyspreïn els drets que tenen i que comparteixen tots els espanyols per a l'organització de la vida en comú ".





Un dia després de la 'cimera independentista' celebrada al Parlament català, en la qual partits i representants de la societat civil han defensat la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, el monarca ha avisat que "vulnerar les normes" que garanteixen la democràcia i la llibertat dels espanyols "només porta, primer, a tensions i enfrontaments estèrils que no resolen res i, després, a l'empobriment moral i material de la societat".





Símbol de la unitat i permanència de l'Estat, com li reconeix la Constitució espanyola, Felipe VI ha afirmat que el progrés, la modernització i el benestar "requereixen sempre d'una convivència democràtica basada en el respecte a la llei, en una voluntat decidida i lleial de construir i no de destruir, d'engrandir i no d'empetitir, d'enfortir i no d'afeblir ".





Segons l'opinió del Rei, "ara és el moment de pensar en l'Espanya que volem per a les pròximes dècades", en uns temps que no són per tancar-se en si mateixos, sinó per obrir-se al món; ni per distreure a "fractures" o "divisions internes", sinó per posar l'accent en el que uneix i aprofundir en "una Espanya de braços oberts i mans esteses, on ningú agiti vells rancors o obriu ferides tancades".





DEMANA A PARTITS DIÀLEG I ENTESA





"Superat" el bloqueig polític que va impedir formar Govern durant gairebé un any i que va portar, per primera vegada en la història, a repetir unes eleccions generals, i ara que la societat ha recuperat "serenitat", el Rei ha demanat als partits " diàleg "i" enteniment "per" preservar i impulsar els consensos bàsics per al millor funcionament "del país.





I això exigeix, en opinió del monarca, un esforç per part de tots, no només dels polítics, per tenir cura i millorar la convivència, per al que es necessita respecte. "Respecte i consideració als altres, als majors, entre homes i dones, a les escoles, en l'àmbit laboral; respecte a l'entorn natural que compartim i que ens sustenta. Respecte i consideració també a les idees diferents de les nostres", ha enumerat.





"La intolerància i l'exclusió, la negació de l'altre o el menyspreu al valor de l'opinió aliena, no poden cabre a l'Espanya d'avui", ha abundat el cap de l'Estat en el missatge que ha dirigit als ciutadans des del seu despatx a el Palau de la Zarzuela.





ELOGI A L'ESFORÇ SERENO





No obstant això, el monarca s'ha mostrat "orgullós" de les actituds que ha vist en molts compatriotes als quals ha visitat en aquest 2016 en diversos pobles i ciutats. Gent amb dificultats i problemes, però també amb "ganes de tirar endavant".





"Treballadors i professionals, homes i dones que, amb el seu esforç serè, durant aquests llargs i difícils anys, sense defallir ni resignar-se, sostenen amb gran dignitat i coratge a les seves famílies, les seves vides i els seus treballs", ha afegit, reconeixent el " valor "que en la societat espanyola té la família, l'ajuda" ha permès a molts suportar els pitjors moments ".





"He vist també, en molts compatriotes, la decisió d'assumir riscos per crear o defensar llocs de treball, i el valor per aixecar-se i reprendre la tasca després d'haver vist destruïdes obres fetes amb il·lusió i gran sacrifici", ha abundat.





Per no citar els "innombrables exemples de solidaritat" d'aquells que realitzen tasques de voluntariat, la "vocació de servei" dels servidors públics, entre els quals ha citat expressament als professionals de la salut i als professors, així com als membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, funcionaris del servei exterior, científics i representants de la cultura espanyola que, dins i fora del país, creen imatge de país i contribueixen a que l'Estat funcioni.





"Tot això per a mi i per a tots nosaltres, és un motiu per sentir-nos autènticament orgullosos, i també és una raó per a l'esperança, perquè una societat que mantingui aquestes actituds, aquestes conviccions i aquests valors no pot tenir-li por al futur", ha assenyalat .





"Estic segur que la nostra memòria col·lectiva reservarà un lloc d'honor en la història per a aquests temps de sacrifici i abnegació, però també de generositat i superació", ha asseverat el Rei, que ha iniciat el seu discurs amb un record a "tantes famílies que han patit les recents inundacions "a l'est del país.





ESPERANÇA A LA RECUPERACIÓ





Felip VI ha volgut enviar també un missatge d ' "esperança" en la recuperació econòmica iniciada a Espanya, que ha de consolidar-se perquè permeti crear molta més ocupació i perquè puguin corregir les desigualtats que ha generat la crisi.





"És molt important per a tots -ha subratllat-- que moltes famílies puguin recuperar el seu nivell de vida i que els nostres joves puguin tenir oportunitats de futur, d'il·lusió, de confiança; que sobretot les persones més desfavorides, més vulnerables, tinguin la certesa que no es quedaran en la solitud del camí que Espanya ha de recórrer al segle XXI ".





Un segle XXI en què la tecnologia -ha reconegut- condiciona cada vegada més la vida quotidiana de tots. I en l'adaptació a aquest nou món, el Rei ha atorgat un paper essencial a l'educació que deu, en la seva opinió, formar en llengües i en cultura, en civisme i en valors, però també fomentar la recerca, la innovació, la creativitat i l'esperit emprenedor.





Per acomiadar-se, el Rei ha insistit que creu sincerament en una Espanya "conscient, solidària, ferm en els seus valors, allunyada del pessimisme, de la desil·lusió o el desencant", en una Espanya "decidida a superar les dificultats que, encara que grans, són també vencibles ". Com és ja tradició, ha tancat el seu discurs desitjant un Bon Nadal en les llengües cooficials.