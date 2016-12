El 'cas BPA' anirà a judici en maig

El macrojudici del cas BPA tindrà lloc al maig segons ha pogut saber el Diari d'Andorra per diferents fonts jurídiques. Ara, el Tribunal de Corts està buscant l'espai més idoni per acollir-lo ja que hi ha 25 processats, un gran nombre d'advocats i una previsió d'assistència de públic altíssima.



De fet, s'espera que sigui el major judici i el de més trascendència i presència de mitjans i públic de la història d'Andorra. És per aquest motiu que les característiques de la sala han de ser molt específiques i els espais siguin limitats. A més, es vol reservar la sala tots els dies que duri el judici que, per el nombre d'acusats, declaracions de testimonis i de volum d'investigació pot fer que la vista es pugui allargar més d'un mes.





La previsió passa perquè l’inici sigui al començament del maig i durant aquell mes s’hauria de finalitzar, però amb un criteri de prudència es vol reservar la sala també la darrera setmana d’abril i la primera de juny per si la vista fos més llarga del que es creu.





De moment la data no ha estat comunicada perquè s’està en espera de l’escrit de qualificacions, que es preveu que s’hagi de fer públic en breu. En aquest escrit es tindrà constància del que finalment se li imputa a cadascun dels vint-i-cinc acusats.



La voluntat del Tribunal de Corts és fer el judici a Andorra la Vella o a Escaldes, segons fonts properes al tribunal, especialment per qüestió de desplaçaments. Aquesta decisió eliminava l’opció de fer-lo en els diferents centres de congressos, auditoris o sales que hi ha a les altres cinc parròquies.



ELS SOCIS MINORITARIS SE SENTEN 'ENGANYATS' PER LA 'CAIXA B'



La major part de socis minoritaris de l’antiga BPA se senten enganyats perquè asseguren que desconeixien l’existència d’una caixa B per a pagaments en negre constituïda a través d’una societat panamenya anomenada Landstreet. Tots els petits socis, segons diferents fonts del col·lectiu, s’han personat com a actors civils en la causa que la jutge té oberta pels pagaments fets a través de Landstreet.