La causa més comuna d'hospitalització en menors d'un any és la bronquiolitis

La baixada de les temperatures porta la proliferació de malalties respiratòries com la bronquiolitis, que afecta sobretot a nadons i sol ser motiu de col·lapse en les consultes i urgències pediàtriques. No en va, és la causa més freqüent d'hospitalització en menors d'un any.





Es tracta d'una infecció vírica de les vies respiratòries baixes, que "s'inflamen i s'estrenyen de manera que es dificulta el pas de l'aire i es produeix una obstrucció inflamatòria", ha explicat la especialista Carmen Temboury, de l'Hospital Vithas nostra Senyora d'Amèrica de Madrid.





A diferència de la bronquitis, que pot ocórrer a qualsevol edat i que afecta els bronquis, a les vies aèries grans, la bronquiolitis afecta els bronquis terminals i bronquíols, que són les vies aèries finals, de mida petita.





Entre el 60 i 80 per cent dels casos pel virus respiratori sincitial (VRS) i, tot i que afecta especialment els menors de 2 anys, també poden contagiar nens més grans o fins i tot adults, produint un quadre catarral. No obstant això, en els nadons menors de tres mesos pot resultar greu, sobretot si pateixen alguna malaltia respiratòria o cardíaca o si han estat prematurs.





La infecció es transmet per secrecions respiratòries, tos, esternuts i també, indirectament, per contaminació de les superfícies. De fet, això fa que a les escoles bressol el risc de contagi sigui molt elevat.





"És important l'aïllament respiratori i el rentat de mans, així com les mesures de neteja", assenyala la doctora Temboury, que també reconeix que el tabac i la contaminació també poden agreujar el curs de la malaltia.





COMENÇA COM UN REFREDAT





El diagnòstic és fonamentalment clínic i inicialment cursa amb un refredat de vies altes que, en 2 o 3 dies, afecta també a les vies respiratòries inferiors produint tos, febre, secrecions, dificultat respiratòria progressiva, taquipnea i disminució de la saturació d'oxigen en sang .





A més, provoca dificultat per a l'alimentació i rebuig de les preses en el cas dels nadons. En bastants casos és necessària l'hospitalització, especialment en menors de tres mesos. En aquests casos, la freqüència i el treball respiratori, el color del nen i la dificultat per a la seva alimentació són aspectes que orienten al pediatre sobre la necessitat d'ingrés, amb l'ajuda de la saturació d'oxigen i la gasometria.





El tractament és simptomàtic i persegueix mantenir la hidratació i nutrició del menor i millorar l'oxigenació, i la infecció no produeix immunitat completa ni duradora. "En el cas dels lactants les reinfeccions i les seqüeles com bronquitis recurrents i asma són freqüents", ha destacat Temboury.