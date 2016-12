Mor la icona del pop George Michael

George Michael, icona del pop, ha mort aquest diumenge als 53 anys, "pacíficament a casa seva", segons el seu representant. La policia de Thames Valley (Anglaterra) va confirmar la seva mort a la localitat anglesa de Goring.

Encara no es coneixen les causes de la seva mort, tot i que el seu representant ha assenyalat que va perdre la vida per una deficiència cardíaca.

Georgios Kyriacos Panayiotou -el seu nom real- va vendre més de 100 milions de discos a una trajectòria artística de gairebé quatre dècades.

La seva trajectòria va arrencar a principis de la dècada dels 80 al costat del seu amic d'infància Andrew Ridgeley, amb el duo Wham! Uns anys després va començar la seva carrera en solitari, amb grans èxits collits amb àlbums com 'Faith' (1987) i 'Listen Without Prejudice Vol. 1' (1990).

George Michael va guanyar dos premis Grammy i tres premis Brit. Amb la fama i l'èxit va arribar també la depressió.





Michael mai va portar bé ser famós: "Déu meu, tant de bo pogués fer-li front. Voldria haver nascut amb aquesta armadura, però no va ser així ", va dir en una entrevista per la BBC.

UNA CONTROVERTIDA CARRERA

Les seves contínues depressions el van portar a refugiar-se en l'alcohol i les drogues. Una cosa que el va portar a protagonitzar molts titulars en els tabloides de tot el món.

Els primers titulars -quan ja era èxit de vendes amb 'Faith' - van venir amb la batalla legal amb la discogràfica Sony. Michael denunciava que el contracte que havia signat el 1988 el lligava a la companyia per 15 anys.

A més, lamentava que els executius de la discogràfica no li permetessin desfer-se de la seva imatge d'icona sexy adolescent de la seva anterior etapa amb el duo Wham !. Va perdre la demanda, però al final Virgin va comprar el seu contracte i va aconseguir divorciar-se de Sony. Encara que tornaria a aquesta discogràfica en 2003.

Un anys abans d'aquesta batalla legal, el senzill 'I Want your Sex' va causar un cert escàndol, sobretot als Estats Units. Així, moltes emissores van rebutjar emetre la cançó, encara que altres van canviar la paraula 'sexe' per 'amor', editant una nova versió.

Precisament per aquestes coses, la cançó va arribar a ser número u tant a Estats Units com a Anglaterra.









Durant anys va negar les especulacions sobre la seva homosexualitat, però en 1998 va declarar ser gai després d'haver estat arrestat a Beverly Hills (Califòrnia), acusat de participar en un 'acte sexual inapropiat' en un bany públic.

Aquest incident va omplir portades de molts tabloides a tot el món i Michael va escriure la cançó 'Outside', amb un videoclip en el qual apareix en un bany púbic amb boles de discoteca i policies:









En 2006 va ser declarat culpable de conduir sota els efectes de les drogues. I el 2008 va ser acusat de possessió de drogues com el crack. En una entrevista per The Guardian el 2009, el cantant va admetre haver consumit crac, però només en aquella ocasió.

El que sí que va admetre va ser que arribava a fumar 25 porros diaris, encara que havia aconseguit reduir la quantitat a uns "set o vuit".

El 2010 va passar quatre dies a la presó després d'haver estrellat el seu camioneta contra una botiga al nord de Londres. Conduïa sota els efectes de les drogues. Va admetre tenir un problema d'addicció.

El 2002, Michael va publicar 'Shoot the Dog', en què criticava la relació entre el per aquell temps el president dels EUA, George W. Bush i l'exprimer ministre britànic Tony Blair. Un videoclip satíric en el qual el dirigent nord-americà deia que no entenia res sobre conflictes internacionals.









Michael va ser qualificat de anti-nord. En una entrevista, va arribar a reconèixer que "tenia por de viatjar als Estats Units".





ÈXITS





-Last Christmas





Aquest tema va ser gravat en 1984 i va ser un dels èxits del duo Wham !. Ironies del destí, George Michael ha mort el dia de Nadal.









-Wake Em up before you go go





Un altre èxit de Wham! llançat en 1984.





-Carelles whisper





Ja en solitari, amb aquesta cançó lenta, George Michael va arribar als primers llocs en diversos països i altres artistes la van versionar.









-Freedom









REACCIONS





Després de la mort de Michael, diferents artistes han expressat el seu condol a les xarxes socials. Andrew Ridgeley, el seu antic company de Wham !, ha assenyalat tenir el "cor trencat" per la pèrdua del seu amic "Yog" (un sobrenom derivat de 'Yours Only George').









Elton John ha publicat a Instagram una fotografia amb l'artista i un missatge: "Estic en profund estat de xoc. Vaig perdre a un amic adorat, l'ànima més gentil, amable i un artista brillant".



















I am in deep xoc. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada per Elton John (@eltonjohn) el 25 desembre 2016 a la (s) 3:24 PST











Per la seva banda, Madonna ha assenyalat a Twitter:









La banda britànica Duran Duran assenyala la "maledicció de 2016", per les morts de David Bowie, Prince, Rick Parfitt i ara George Michael: