Joan Josep Nuet està segur que formarà part de la direcció dels 'comuns'

El líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha assegurat que formarà part de la direcció del nou partit que els 'comuns' preparen per 2017, tot i no ser un dels membres del grup impulsor de 120 persones que han de assentar les bases de la nova formació: "Estaré segur".

MÉS INFORMACIÓ Joan Josep Nuet reelegit coordinador general d'EUiA





En una entrevista d'Europa Press, Nuet ha explicat que el fet que no formi part del grup impulsor respon a un pacte entre ell, el secretari general de Podem, Albano-Dante Fachin, i el portaveu d'ICV, Ernest Urtasun, que cap dels tres estigués en aquest òrgan.





Ha explicat que la direcció del nou subjecte polític serà de més de 100 persones i que no tots provindran del grup impulsor: "Representem a molts milers", ha aclarit.





Malgrat que els partits que negocien la nova formació -EUiA, ICV, Podem, BComú i Equo- estaran representats en l'òrgan director, "no dominaran de forma asfixiant, ni tindran una posició de veto", sinó que faran aportacions per enriquir els debats.





Sobre si és partidari de la dissolució de les sigles dels partits en el nou subjecte polític, Nuet considera que no és el moment d'abordar-perquè ara la nova formació està en el moment d'adquirir "força i musculatura".





"De forma natural farem el debat del paper dels partits. El debat de la dissolució no genera bon rotllo i ara necessitem les millors energies dels partits", ha afegit sobre un partit que afirma que llançarà llum davant el carreró sense sortida al que creu que s'ha convertit la situació política catalana.





UN SUBJECTE ESTATAL





El líder d'EUiA està expectant al congrés estatal de Podem a Vistalegre II perquè considera que ha d'avançar en la fusió definitiva entre Podem i IU, que ara tenen una confluència al Congrés amb Units Podem.





"Depèn de com acabi Vistalegre II, Vistalegre III ja no serà el Vistalegre de Podem, perquè començarà la fase de debat i de la constitució de Units Podem" com una cosa més sòlid i estable que l'actual confluència parlamentària que formen amb IU al Congrés .





Sobre el debat de posicionament polític que mantindran en aquest congrés el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i el seu secretari polític, Íñigo Errejón, ha vaticinat que Iglesias podrà imposar la seva línia i que "Errejón l'acceptarà, però no quedarà eliminat".





"Ens la jugarem amb qui guanyi, però crec que Pau Iglesias és la persona que té les claus i el cap millor col·locades, però no menyspreu a Íñigo. Hi ha respecte cap a ell, encara que Pau és el secretari general i, per tant, la línia l'ha de marcar ell ", ha explicat.





Nuet afirma que la sintonia entre Pablo Iglesias i el líder d'IU, Alberto Garzón, és bona, i assegura que "això és una dada polític", pel que demana que Units Podem faci un salt qualitatiu polític en la seva forma d'organitzar-se.





No ha avançat de quina manera s'hauria de consolidar la confluència: "Pot ser una coalició estable, un nou partit, una federació de partits. No ho sé, però alguna cosa junts", ha dit, i ha recordat que Iglesias va dir a l'Assemblea d'EUiA que la idea era crear un nou subjecte polític també a Espanya.