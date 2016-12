Neymar: "No moriré per guanyar la Pilota d'Or"

El jugador del FC Barcelona Neymar Júnior ha assegurat que no juga per guanyar la Pilota d'Or perquè el més important és el col·lectiu, a més d'assegurar que el seu company Messi hauria de guanyar-lo sempre perquè és el "millor del món".

"Estic molt feliç aquí a Barcelona, amb la família i amb l'equip. És una motivació que tinc, guanyar la Pilota d'Or, però no és una cosa que vaig a morir per això. Jo vull estar feliç, i aquí ho estic. Si no ho guanyo, no passa res. Jo no jugo a futbol per guanyar la Pilota d'Or, joc per ser feliç ", va dir el brasiler en una entrevista a Laliga.

MÉS INFORMACIÓ El FC Barcelona pagarà una multa de 5.5 milions per frau fiscal en el cas Neymar

"Guanyar la Pilota d'Or és conseqüència de la feina. Només se li pot donar a un, i encara que Leo (Messi) és millor, el respectem", va dir sobre la decisió del jurat al atorgar el guardó al madridista Cristiano Ronaldo. "Per a mi és un gran honor ser company de Messi i compartir vestidor, els gols i tot al camp", ha afegit.

Preguntat per les opcions del Barça a la Lliga, Neymar va explicar que "queda molt" encara. "Hem d'estar molt concentrats en el nostre. No hem d'estar amb els ulls a Madrid. L'any passat estàvem a onze punts del segon i vam guanyar la Lliga gairebé en l'últim partit. És molt difícil i nosaltres hem de fer el nostre: jugar i guanyar tots els partits ", va dir.

Per a això, Neymar no creu determinant que afronti una ratxa negativa de cara a gol. "Vull ajudar els meus companys com pugui, amb gol o assistències o el que pugui. No he canviat res. Pot passar que no faig gol, i clar que vull que estar al camp amb molts gols i moltes passades. Estem aquí per guanyar , però pot passar que no et surtin les coses que vols. Això és futbol ", ha indicat.





"ESTEM FENT HISTÒRIA"



A més, per al brasiler la MSN, el trident format per ell mateix, Messi i Luis Suárez, està "fent història". "No m'agrada parlar de mi. Nosaltres estem fent història, ho sabem, i estem cada vegada millor. Volem ser-hi sent feliços, no estem per ser sempre els millors", ha apuntat.

Finalment, l'internacional de la 'canarinha' va elogiar el seu company Andrés Iniesta, del qual ha dit que és un jugador "elegant" i "diferent a tots", a més de recordar que la filosofia del Barça "no ha canviat res" aquests últims anys de la mà de Luis Enrique. "El Barça segueix sent el Barça", va liquidar.