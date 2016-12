Foment tanca l'any amb un nou mínim històric de contractació d'obra pública

El Ministeri de Foment tancarà 2016 amb un nou mínim històric pel que fa al volum d'obres contractades, que sumarà al que ja va registrar en l'exercici 2009, en plena crisi, en el cas que mantingui el mateix ritme d'adjudicació registrat a tancament dels nou primers mesos.





Entre gener i octubre, el Departament que ara dirigeix Íñigo de la Serna va adjudicar contractes per 1.155 milions d'euros, volum un 19% inferior al de l'any passat, segons dades oficials del Ministeri.





En el cas que Foment hagi continuat amb aquest ritme de contractació en els dos últims mesos, al tancament de l'any l'adjudicació es situarà en uns 1.400 milions d'euros, el volum més baix des del de 907.600.000 comptabilitzat el 2009, que ja va marcar un mínim històric.





El descens en l'adjudicació de contractes és conseqüència de la caiguda de la licitació, això és, de la promoció de nous projectes.





ATURADA DE L'AVE I FALTA DE PRESSUPOSTOS





La conclusió de diverses línies AVE en els últims anys, l'any d'interinitat del Govern i l'exigència de complir l'objectiu de dèficit són alguns dels factors d'aquesta aturada en l'obra pública.





A més, el ministre, en les seves primeres compareixences públiques, ja ha reconegut que no podrà llançar nous projectes fins que no estigui llest el pressupost de 2017 i, per tant, conegui el marge inversió amb què compta.





Quant a la contractació de Foment en els deu primers mesos d'aquest any, la corresponent a noves obres de ferrocarril d'Alta Velocitat es va desplomar un 54,8%, fins a situar-se en 364 milions d'euros.





De la seva banda, l'adjudicació de treballs de carreteres va repuntar un lleu 1,47%, fins a suposar 255 milions d'euros, impulsada pels projectes de rehabilitació i millora de les vies.





En aquest sentit, destaca el fet que Foment ha tornat a contractar obres de carreteres a través de la Societat Estatal d'Infraestructures Terrestres (Seittsa), que en el que va d'any ha canalitzat contractes per valor de 192 milions després d'encadenar gairebé un any sense contractar.





AENA I PORTS DE L'ESTAT





De la seva banda, Aena i Ports de l'Estats, ens públics que financen les seves obres i inversions, i que per tant no recorren als Pressupostos, van incrementar la contractació.





L'operador d'aeroports va duplicar (+ 146%) a l'adjudicació de contractes d'obres entre gener i octubre, que van sumar 260 milions, mentre que el gestor de la xarxa de ports la va elevar un 11,8%, fins a 242 milions. De la seva banda, Renfe va contractar obres per 11 milions d'euros, un 72% menys que l'any anterior.





D'aquesta manera, Foment va canalitzar el 92,7% de l'obra contractada a través de les empreses públiques que depenen del Ministeri, i només va adjudicar de forma directa el 7,2% restant.