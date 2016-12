El PP de Barcelona denuncia que Colau només ha destinat un 10% de les ajudes a l'IBI per a persones vulnerables

El president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha denunciat que el govern municipal de l'alcaldessa Ada Colau, tan sols ha destinat un 10% de les ajudes a l'IBI per a persones vulnerables en 2016, un cop publicades les ajudes socials .





Les subvencions de l'IBI a famílies amb escassos recursos ascendeixen a 343.245 € tot i que aquesta línia de subvenció es va dotar amb 3,5 milions d'euros per al 2016.





Per a Fernández, "les subvencions de l'IBI són una altra mostra de com el govern municipal de Colau anuncia mesures socials, però amb el pas del temps s'acaben convertint en una farsa".





Fernández ha explicat que "Colau deia que havia rebut moltes sol·licituds per a l'ajuda del pagament de l'IBI a les persones més vulnerables de Barcelona, en concret va anunciar que havien rebut més de 4.000 peticions per un import de 778.000 €, però sembla que finalment no és així ".





Finalment, el president Popular ha assenyalat que "Colau segueix governant basant-se titulars i pressupostos que no es tradueixen en realitats. El seu únic interès resideix en fer-se publicitat i propaganda, però no en solucionar els problemes reals de la gent ".