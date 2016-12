El missatge nadalenc del Rei va ser el menys vist dels últims 18 anys

El tercer missatge de Nadal del rei Felip VI va registrar una audiència mitjana de 5.822.000 espectadors i un 57,6% de quota de pantalla en el conjunt del total de cadenes que el van emetre en directe, fet que suposa el pitjor registre dels últims 18 anys, segons un estudi de Barlovento Comunicació amb dades de Kantar Media.

En relació amb 2015, aquest resultat suposa un descens de 844.000 espectadors i 7,5 punts de quota de pantalla. La televisió autonòmica de Catalunya TV3 no va emetre aquest any el missatge, però sí ho va fer el 2015, quan va obtenir 240.000 espectadors d'audiència mitjana i 3,6% de quota.

Segons les dades facilitades per Barlovento, des de 1998 el discurs que ha acumulat una audiència major va ser el de l'any 2000, quan el missatge de Joan Carles va ser vist per 9.140.000 espectadors (87,2% de quota de pantalla), mentre que aquest any ha estat el de menor audiència.

El primer discurs de Felip VI en 2014 va aconseguir 8,2 milions d'espectadors, i un 73,4% de quota de pantalla. L'any anterior, el discurs del seu pare el rei Joan Carles s'havia convertit en el menys vist des que es mesuren les audiències, amb un 60,4% de quota de pantalla i 6.580.000 espectadors.

No obstant això, el d'aquest any ha registrat pitjors resultats, amb 5.820.000 espectadors i 57,6% de quota de pantalla, el que el converteix en el menys vist des que es mesuren les audiències.

En aquesta baixada progressiva d'espectadors influeix el fet que el nombre de cadenes que emeten el missatge també ha caigut durant els últims anys. En concret, mentre el 2010 el discurs era emès per 33 cadenes, el 2015 va baixar fins a 23 i aquest any van ser 25.

AUDIÈNCIA PER CADENES

De les 25 cadenes nacionals i autonòmiques que van emetre el discurs de Felip VI aquest 2016, la qual va congregar una major audiència mitjana va ser La 1 (1.937.000 televidents i 19,2% de quota), seguida per Telecinco (1.107.000 i 11 , 0%) i Antena 3 (1.063.000 i 10,5%).

TV3 no va emetre aquest any el missatge (en 2015: 240.000 espectadors d'audiència mitjana i 3,6% de quota en la representació del conjunt total) i sí ho van fer Cuatro, CyL7 i Reial Madrid HD.

En el conjunt de totes les cadenes que van emetre el missatge, l'audiència acumulada va ser de 6.950.000 espectadors, el que significa que prop del 16% de la població espanyola va veure almenys un minut del missatge del Rei Felip VI.

El consum televisiu en la franja compresa entre les 21: 00-21: 13 hores, quan es va emetre el missatge, va ser de 10.099.000 espectadors, és a dir 143.000 televidents menys.